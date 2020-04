En Argentina, un médico identificado como Ernesto Prebisch, fue detenido tras violar la cuarentena obligatoria dictada en el país por el presidente Alberto Fernández para frenar el contagio de COVID-19.

Salió para ‘pasear’ en su bicicleta y al querer ingresar a un club, increpó e insultó al guardia que lo detuvo, por lo que terminó en la comisaría.

“¿No sabes quién soy yo? Yo soy médico de la Policía”, amenazó el profesional al personal de seguridad y continuó: “¿Que no voy a entrar? Yo voy a entrar lo que se me cante, ¿quién eres tú para decirme que no voy a entrar?”, gritaba el médico.

Pero los insultos no acabaron ahí. Una vez que fue trasladado a la comisaría de Yerba Buena, se registró un video donde luce bastante ofuscado por la situación y esta vez arremetió contra el fiscal encargado de encausarlo por incumplir la orden de aislamiento.

Con fuertes comentarios racistas se refirió al profesional y dijo: “Quiere tener un poco de protagonismo el negro ese, no sé quién será”, le dice Prebisch a los comisarios, haciendo referencia al fiscal que verá su caso. “No lo conozco, tiene que ser un pelotudo, un tipo que gana 6 cifras y se preocupa por un tipo que se peleó con un portero”, señaló el médico.

Su actitud no cambió pese a que los policías le increpaban que él había incumplido con una norma dispuesta por el presidente.

Por el contrario, seguía diciendo: “No sé por qué me sacan mi bicicleta, ¿de qué me acusan?”, les preguntó a los oficiales, a lo que ellos le volvieron a recordar el decreto que había violado. “¿Cómo crees que yo voy a presentar papeles por esto? Es una locura”, terminó el médico.