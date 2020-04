Una de las medidas frente a la expansión del coronavirus en Argentina, así como en otras partes del mundo, es un nuevo sistema multiplataforma de educación para los alumnos que han tenido que dejar de asistir a clases. Sin embargo, en una transmisión en vivo de un programa educativo, una profesora cometió un error que no pasó desapercibido en la teleaudiencia.

Luego que el Ministerio de Educación anunciara el lanzamiento de “Seguimos Educando”, el canal del Estado ofrece una serie de contenido educativo con el fin de que los niños aprendan desde sus casas mientras dure el aislamiento obligatorio.

Sin embargo, una profesora llamada Nuria Alonso, quien se encontraba dando una lección dirigida a niños de 6 y 7 años, pasó un bochornoso momento al cometer un error ortográfico durante su explicación.

“Hervivoros”, fue la palabra que la docente escribió en la pizarra, sin darse cuenta del error (debió ser herbívoros). Su compañera de conducción, quiso advertirle de la falla: “Qué palabra tan rara, empieza con ‘H’”, le dijo. “Me hace acordar a la palabra hierba”, dijo la animadora del programa, pero las indirectas no fueron entendidas por Alonso.

Luego, el aviso llegó desde la producción del programa y Nuria tuvo que corregir la palabra. “Venía pensando en muchas cosas de estos animales que me tenía que acordar y la escribí mal” “¡Habíamos dicho recién que venía de hierba! Muchas gracias por avisarme porque no me había dado cuenta”, se excusó la encargada de brindar lecciones a miles de niños a través de la televisión.

“No pasa nada”, la apoyaron sus compañeros de conducción, saliendo del paso con una sonrisa. Sin embargo, el error ha sido divulgado en las redes sociales, donde las críticas fueron constantes por el error que había cometido Alonso y que “podría perjudicar el desempeño de los más pequeños, cuando no pueden asistir al colegio”, señalaron algunos desde sus redes sociales.