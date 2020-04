Venezuela HOY: últimas noticias de la crisis venezolana EN VIVO

Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Venezuela HOY

En la jornada del último viernes 10 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 10 de abril que no está “contento” con el acuerdo suscrito por los mandatarios de China, Xi Jinping, y Venezuela, Nicolás Maduro, para ampliar su cooperación frente al coronavirus.

Trump hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en respuesta a las preguntas de una periodista sobre el pacto entre Jinping y Maduro.

“No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento”, manifestó Trump.

Al preguntarle sobre si le preocupa que el acuerdo se extienda a otros aspectos económicos, el gobernante estadounidense respondió: “Estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso”.