Dolartoday y Monitor Dólar: precio del dólar HOY sábado 11 de abril de 2020 en Venezuela

DolarToday HOY sábado | El precio de dólar monitor en Venezuela informan en Instagram y Twitter es de Bs. 117.395,02 según el Banco Central de Venezuela (BCV) para este sábado 11 de abril de 2020 con información del DolarToday.

PUEDES VER Venezuela hoy: últimas noticias de la crisis venezolana EN VIVO

Trump manifiesta su preocupación por el acuerdo entre China y Venezuela ante COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes 10 de abril que no está “contento” con el acuerdo suscrito por los mandatarios de China, Xi Jinping, y Venezuela, Nicolás Maduro, para ampliar su cooperación frente al coronavirus.

Trump hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en respuesta a las preguntas de una periodista sobre el pacto entre Jinping y Maduro.

“No estaríamos contentos si eso se ha producido. No he hablado con el presidente de China sobre Venezuela, sobre ese aspecto de Venezuela, pero si eso ha ocurrido no estaré contento. No estaré contento”, manifestó Trump.

Al preguntarle sobre si le preocupa que el acuerdo se extienda a otros aspectos económicos, el gobernante estadounidense respondió: “Estoy preocupado por todo. Me preocupa todo, por eso no duermo mucho. Yo me preocupo por todo, pero no estaría feliz con eso”.

Precio del dólar en Venezuela según Dolartoday

El precio del dólar en Venezuela, según DolarToday, se mantuvo en 117.395,02 bolívares. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

Histórico Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en este país.