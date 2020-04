Diversos medios de Italia han reportado la aparición de miembros de las mafias entregando alimentos de manera gratuita a varias familias del sur del país que atraviesan necesidades ante la emergencia por la expansión del nuevo coronavirus. Los investigadores aseguran que, con estos actos, los criminales buscan apoyo para sus actividades ilícitas.

Por ejemplo, el diario La Repubblica de Italia informa que el hermano de un jefe de la Cosa Nostra -la mafia siciliana- fue visto repartiendo comida en algunos de los barrios más pobres de la ciudad de Palermo. Asimismo, investigadores señalaron a la agencia Reuters que grupos vinculados a la Camorra –la mafia napolitana- estuvieron entregando alimentos a familias humildes de Nápoles.

“Estas entregas de las mafias no son regalos. La mafia no hace nada por buen corazón. Son favores que todos tendrán que pagar de alguna forma u otra, ayudando y siendo cómplices de un fugitivo, agarrando un arma, comerciando drogas o cosas similares”, afirmó Federico Varese, profesor de criminología en la Universidad de Oxford, al diario The Guardian.

Si bien la emergencia por el avance del coronavirus ha afectado a la mafia, sus miembros también la ven como una oportunidad para obtener respaldo entre los sectores más necesitados, facilitando así el funcionamiento de sus negocios más importantes, según el investigador antimafia Nicola Gratteri.

“El gobierno está entregando a las personas vouchers para hacer compras. Si el estado no interviene pronto para ayudar a estas familias, la mafia proveerá sus servicios, imponiendo su control sobre las vidas de las personas”, señaló Gratteri en declaraciones al citado diario.

Italia ha sobrepasado los 152 000 infectados y los 19 000 fallecidos por el nuevo coronavirus. Medios de aquel país aseguran que el primer ministro Giuseppe Conte extendería la cuarentena a sus compatriotas hasta el 3 de mayo.