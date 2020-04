En la ciudad de Cañete, Chile, la Fiscalía de dicha comuna inició una investigación contra un pastor, debido a que se reunió con sus feligreses en plena pandemia del coronavirus.

Según informó el canal La Red, él realizó culto junto con varias personas el pasado 4 de abril, a pesar que las autoridades le señalaron a la población que estaban prohibidas todo tipo de reuniones de ámbito deportivo, cultural y religioso.

El fiscal del caso, Danilo Ramos, lo acusará de poner en peligro la salud pública por “infringir las reglas higiénicas o de salubridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio”.

No obstante, el pastor, identificado como Luis Becerra, afirmó que no tenía conocimiento que no podía reunirse con las personas. Incluso, aseguró que lo amenazaron a través de las redes sociales, a tal punto que le dijeron que le iban a quemar su casa.

En una entrevista para el citado medio, el religioso indicó: “Hemos parado los cultos. Nosotros no nos resistimos a esto. En ningún momento infringimos la ley, cuando llegaron los carabineros lo interrumpimos inmediatamente”.

Asimismo, Luis Becerra aseveró que están en una situación crítica y ellos siguen orando por el país. “Asistimos a las reuniones, porque creemos en Jesucristo. No tenía la información que de no nos podíamos reunir. Hace poco nos entregaron ciertas informaciones. Yo no veo televisión y muchas menos noticias. Nosotros vamos a los campos a ayudar a la gente”, aseguró.

Cabe señalar que, hasta el sábado 11 de marzo, el gobierno de Chile indicó que hay 6501 víctimas del coronavirus.