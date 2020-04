Canadá: anciana pide más vino con un cartel en medio de la pandemia por el coronavirus

Una anciana de 82 años de la provincia de Ontario, Canadá, envió un mensaje desde su vivienda en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Necesito más vino”, fue lo que escribió la mujer, identificada como Annette Muller. Tras ello, su hija le tomó una foto y lo colgó en sus redes sociales. “Fui a la casa de mi madre para saber si necesitaba algo y ella estaba ansiosamente esperándome en la ventana”, indicó.

La foto fue viralizada y tuvo más de 40 000 reacciones. La anciana tiene seis hijos, trece nietos y cuatro bisnietos.

En una entrevista para el portal Today, la hija de la protagonista de la foto viral, Kelly Muller, señaló que ella “ha tenido altibajos en su vida”. Annette perdió a su esposo cuando falleció de cáncer a la próstata cuando tenía 21 años; además, que una de sus hijas murió cuando tenía ocho años por cáncer de ovario.

“Mi madre es la persona más dura que conozco. Mi hermano, Kirk Muller, jugó en la NHL (Liga Nacional de Hockey) durante 19 años, por lo que ella es conocida como la mamá de hockey más grande de nuestra ciudad”, manifestó.

Asimismo, Kelly contó cómo se le ocurrió tomarle la foto cuando pidió vino: “Ella vive sola en la casa. Ese día me detuve y toqué la bocina para hacerle saber que estaba afuera. Tenía un cartel listo para esta ocasión. No me sorprendió verla sosteniendo el letrero y le pregunté de qué tipo y me dijo: ‘No importa. Todas saben igual’”.