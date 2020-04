“Me cuidé del coronavirus y me picó un mosquito con dengue”: el drama de un joven argentino

“Aquí estoy muy enfermo. Literalmente me cuidé como oro para no contraer coronavirus, pero en este caso fui picado por el mosquito portador del dengue”, escribió Lucas en sus redes sociales, para advertir que no se baje la guardia con esta otra enfermedad.

Pese a obedecer las medidas sanitarias para cuidarse de la pandemia de la COVID-19 que afecta al mundo, un mosquito con dengue, que se filtró por algún huequito de su casa, lo dejaron en cama, con un dolor insoportable que nunca había sentido.

El joven que vive en el barrio General Olleros, en Argentina, escribió una carta en su cuenta de Facebook para que sus seres queridos y amigos tomen conciencia de que no solo deben cuidarse del coronavirus.

“Hago esta publicación con el fin de alentar que tomen todas las medidas necesarias para evitar criaderos… en casa lo hicimos pero no todos los vecinos… somos muchos los casos en el barrio. Por culpa de algunos que no lo hicieron… La Municipalidad fumigó muy tarde pero es entendible la cantidad de focos y la precariedad de los recursos”.

Fumigaron la casa de Lucas pero ya era muy tarde. (Foto: Facebook)

“No quiero impartir lástima alguna… solo concientizar que se deben cuidarse de las dos enfermedades, no hay que descuidarse de ninguna”, advirtió el joven que presenta fiebre de 38°C, típico síntoma del dengue.

Además contó cuáles fueron los síntomas que experimentó y que lo obligaron a ir al médico. “Posta que esta m… te tira a la cama y te liquida. Si tienes síntomas de dolor de cabeza, dolor en los ojos, fiebre, dolor de cuerpo, articulares, calambres, falta de hambre y de sed, consulta al médico. A mí ya me confirmaron”.

El joven pidió a todos tomar conciencia sobre las dos enfermedades: dengue y coronavirus. (Foto: Facebook)

El policía y estudiante de derecho recomendó estar alerta a la existencia del dengue y del coronavirus para no contagiarse con ninguno de estos males. “En fin, eviten el estancamiento de agua. Es muy fea esta enfermedad, pero comparada con el coronavirus, la prefiero hasta un cierto punto. Cuiden a sus padres y sus hermanos e hijos”, finalizó.