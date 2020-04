AMLO felicita a mexicanos por hacer frente al coronavirus: “Estamos dando una lección al mundo”

Andrés Manuel López Obrador se dirigió a todo México para felicitar al país por su comportamiento durante la pandemia del coronavirus. Así, el mandatario utilizó las redes sociales para mandar un mensaje de aliento a sus compatriotas.

Desde Ciudad de México, AMLO se animó a calificar el comportamiento de la población frente al brote de COVID-19 como “ejemplar”. Además, hizo un llamado a obedecer las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.

A todo el pueblo de México: Gracias de todo corazón. No será en vano el sacrificio. ¡Ánimo! pic.twitter.com/STzaJRCuOO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2020

"Quiero, primero, agradecer mucho a la gente. Es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de no salir, de estar en casa, de cuidarnos, de que haya sana distancia”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

López Obrador también se refirió a la impresión que la nación ha dejado en el resto del mundo. Ya que, de acuerdo al presidente, se encuentran entre los diez países con menor índice de casos y fallecidos con coronavirus.

El #EquipoSalud que asesora las decisiones del presidente @lopezobrador_ para enfrentar el #COVID19 está integrado por mujeres y hombres de gran capacidad y trayectoria



Dos de ellos, el Dr. Alcocer y el Dr. Hernández, son Premio Nacional de Ciencias y Artes



Conoce sus perfiles. pic.twitter.com/3lN0THilty — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 11, 2020

“La verdad se está poniendo de manifiesto: tenemos una familia unida, fraterna. Que tenemos esta gran institución que es la familia mexicana, la institución de seguridad social más importante del país. Estamos dando una lección al mundo con nuestro comportamiento”, acotó AMLO.

PUEDES VER Reportan a 2842 mexicanos varados por el mundo a causa del nuevo coronavirus

AMLO reporta baja afluencia en Acapulco por coronavirus

Como es de costumbre durante Semana Santa, las playas de Acapulco tienden a recibir muchos visitantes. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, este año fue la excepción.

Hoy recordamos a Emiliano Zapata en el 101 aniversario de su asesinato; hablé por teléfono con el presidente de China, Xi Jinping; tuve reuniones con miembros de la Asociación Nacional de Hospitales Privados e integrantes del sector salud. pic.twitter.com/HvUnwhX2Da — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2020

Así lo confirmó López Obrador, quien además indicó haber recibido el reporte del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, sobre la baja afluencia de gente en el destino turístico.

“Me informó que ayer y hoy, vacío, Acapulco. La gente, en sus casas, no hay gente en las playas, me habla de cerca del 100 % de personas que no están en la playa, que están en sus casas”, explicó el jefe de Estado.

López Obrador y su apoyo a los adultos mayores por COVID-19

AMLO también informó sobre su apoyo a los adultos mayores durante el brote de COVID-19 en el país. Según detalló, se distribuyó 42 000 millones de pesos entre una de las poblaciones más vulnerables en estos momentos.

Al día de hoy viernes 10 de abril, México cuenta con:



-3, 844 casos confirmados de #COVID__19



-10, 300 casos sospechosos



-19, 749 casos negativos



-233 defunciones



Sigamos las recomendaciones de higiene y #SanaDistancia



No salgas de vacaciones, #QuédateEnCasa pic.twitter.com/wXrXf3JuT3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 11, 2020

“Terminamos de entregar a ocho millones de adultos mayores todos sus apoyos, cuatro meses por adelantado, dijimos que íbamos a terminar el 10 de abril y se cumplió”, afirmó el mandatario mexicano.

Finalmente, el jefe de Estado prometió que el próximo 13 de marzo se darán a conocer nuevas fases del plan de contigencia del coronavirus y “de lo que se viene” para enfrentar a esta situación de forma exitosa.