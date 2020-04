Cansados del abandono de las autoridades, personal médico que labora en el Hospital General Regional en Tlalnepantla, México, contradijeron al director general del Instituto, Zoé Robledo, luego que en conferencia asegurara que solo había 19 empleados infectados de COVID-19.

Mediante un video que circula en Facebook, los médicos de distintas áreas del hospital exigieron a sus autoridades el cierre del nosocomio, debido a que existe un brote de la enfermedad y no hay equipo adecuado de protección, ni siquiera alcohol en gel.

En la grabación aparece otro médico que advierte a las autoridades sindicales que ya hay por los menos tres pisos del hospital infectados por COVID-19, por lo que pidió cerrar el nosocomio.

“En este momento, el piso se considera infectado, doctor. Se considera infectado ya es el cuarto piso, ya es el quinto piso, ya es el segundo piso. ¡Tiene que cerrar el hospital!”, recriminó el doctor.

Mira aquí el video:

Un médico aseguró que desde la semana pasada, varios miembros del personal presentaron sintomatología de coronavirus. A él lo mandaron al triaje, pero no lo quisieron atender, la única solución que encontró fue ir a una clínica particular.

“El jueves, viernes, sábado y domingo comencé a sentirme peor y el día de hoy me dieron el resultado de coronavirus y fue positivo. Y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno porque no nos hacen la prueba. Yo me la tuve que hacer en particular, pagada de mi bolsillo. ¿Entonces todos mis compañeros que van a hacer. También van a tener que pagar su prueba para poder incapacitarse y no acabar intubado en terapia intensiva?”, recriminó el médico a sus superiores.

Hospital General en Tlalnepantla (México), donde habría 43 contagiados con coronavirus. (Foto: Reuters)

Pese al escándalo por el brote de coronavirus, el nosocomio no ha cerrado sus puertas y continúa en operación. Medios televisivos reportan que entran y salen numerosos pacientes de las instalaciones hospitalarias, algunos de la tercera edad.

Trabajadores del hospital aseguraron al portal La Silla Rota que hasta el momento se han registrado 43 casos confirmados y 54 personas esperan sus resultados.

“Se han incrementado los casos, al menos tenemos 43 confirmados hasta las 8 de la mañana de este jueves. No son 20 o 19 casos como dice el director del IMSS, Zoé Robledo. Miente, es falso. Estos 43 casos están confirmados por pruebas que se realizaron en el IMSS o en hospitales privados”, puntualizó un personal médico.