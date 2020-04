Familiares de paciente que murió por COVID-19 agreden a enfermeros del IMSS en México [VIDEO]

El personal médico del Hospital General de la Zona 48, del IMSS, en Azcapotzalco, México, denunció que los familiares de una persona que murió a causa del coronavirus los golpearon cuando intentaron ingresar al área donde se encontraba el cuerpo del difunto.

En los vídeos difundidos de la agresión física se puede ver a lo lejos la discusión entre los trabajadores de salud y los parientes, quienes se lanzaron a golpes contra los doctores y enfermeros. A los minutos, los agentes de seguridad tuvieron que intervenir, puesto que los agresores presuntamente estaban armados y amenazaron con llevarse al difunto.

Este lamentable hecho fue denunciado en las redes sociales por el enfermero Daniel Zamorano, quien relató que cuatro hombres y dos mujeres lo agredieron porque su pariente falleció por las complicaciones del virus. El afectado adjuntó una foto de su rostro, en el que se ven rasguños.

“Desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! ¿Esto nos espera?”, detalló Zamorano.

Al transcurrir unas horas, el enfermero se disculpó y explicó que su publicación anterior fue el resultado de la impotencia y frustración al no poder defenderse para no recibir más agresiones.

“Ayer me sentí impotente, frustrado, furioso y decepcionado por solo poder cubrirme la cabeza para no recibir más golpes de los derechohabientes y aun así ni siquiera lograrlo. Hoy, antes de dormir con la cara hinchada (…), me doy cuenta que mi caso puede ser un ejemplo de que el estrés y la ansiedad que genera la COVID-19 puede provocar un increíble caos”, aseguró el trabajador sanitario.

Denuncia del enfermero del IMSS en México. (Foto: Facebook)

Asimismo, Daniel Zamorano pidió a la institución de sanidad pública mejorar el sistema de seguridad para que este tipo de hechos no vuelva a ocurrir.

“… la seguridad del IMSS no es suficiente para lo que se viene, ayer me tocó a mí, no esperaré a que les pase a mis familiares, amigos, compañeras, jefes etc. Es tiempo de actuar, aún estamos a tiempo”, finalizó el enfermero.

El IMSS se pronuncia ante las agresiones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió a la población a no caer en el pánico e información falsa, condenó las agresiones y animó a la sociedad a reconocer la labor de los médicos.

El IMSS pidió a los mexicanos reconocer la labor del personal médico de los hospitales. (Foto: IMSS)

En esa línea, la institución resaltó que tanto los médicos, como el personal de enfermería, higiene, cocina y todos los involucrados en los hospitales son héroes nacionales al poner en riesgo su vida para enfrentar al coronavirus.

Coronavirus en México

La pandemia del coronavirus ha afectado a México desde finales de febrero. El reporte de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud indica que hasta el último jueves 9 de abril se han confirmado 3441 contagios y 194 muertes.

Panorama actual del coronavirus en México. (Foto: Captura)

Por otro lado, el informe de la Organización Mundial de la Salud ubica a México dentro de los seis países más afectados de América. El primero en la lista es Estados Unidos con 425 889 casos confirmados y 14665 defunciones.