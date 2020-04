La Alianza de Médicos (AM) acusó al Kremlin de poner en peligro a toda Rusia por no cerrar Moscú para salvar la economía nacional y pronostica que, por ese motivo, entre mayo y junio habrá un fuerte brote de coronavirus en el resto del país.

“¿Qué ocurrió? Que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció vacaciones, no cuarentena. Eso provocó un éxodo masivo al campo. Si tenemos en cuenta que el período de incubación es de 14 a 30 días, en mayo-junio habrá un terrible brote de COVID-19 en las regiones”, aseguró a EFE Anastasía Vasílieva, la directora de AM.

El sindicato que dirige Vasílieva es la única voz que discrepa abiertamente con la versión oficial de la pandemia en Rusia, donde el coronavirus se ha cobrado ya la vida de 94 personas y contagiado a otras 11 917.

“Estoy segura de que Moscú superará la epidemia, porque tiene muchos recursos, pero en las regiones no hay nada. Si me permite la expresión: ‘Una vez abierto el bote con cucarachas, ya se han dispersado por todas partes’. A las autoridades regionales no les dará tiempo a prepararse para el impacto. Será la apocalipsis”, declaró.

Putin impuso a finales de marzo unas vacaciones obligatorias a los rusos para contener el coronavirus, medida que las autoridades moscovitas endurecieron con el paso de los días, aunque nunca llegaron a prohibir la entrada o salida de la ciudad, epicentro de la epidemia con dos tercios de los contagios (7822) y más de la mitad de los muertos, con 50 decesos.

“Había que cerrar Moscú, pero ya es tarde. El proceso ya está en marcha. El virus no elige la región a la que llega. Se mueve con la gente y si los rusos circulan libremente por el país, Moscú, San Petersburgo y las otras grandes ciudades son las fuentes de infección. En unas semanas las regiones estarán como Moscú”, alertó.