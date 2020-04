Médicos mexicanos piden a subsecretario de Salud López Gatell más equipos para atender casos de COVID-19

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes de México publicó un comunicado en donde se le pide al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, el aumento de equipos e instrumentos para atender los casos de COVID-19.

“Solicitamos material de protección, higiene y limpieza para TODO el personal que se encuentre en la zona de hospitalización, urgencias y consulta para evitar la propagación de lo que hoy ya es una realidad", se lee en el comunicado.

PUEDES VER Secretaría de Salud confirmó 3441 casos de coronavirus en México [FOTOS]

El comunicado fue redactado por los médicos residentes del Hospital Regional 72 y compartido por la citada organización. La ANM también indicó que los médicos han tenido que comprar sus implementos con sus propios recursos.

“La Asamblea Nacional de Médicos Residentes exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades citadas con total apego a la verdad de los hechos y la sanción correspondiente a los funcionarios públicos que resulten culpables”, finaliza la entidad.

Nuestros compañeros, médicos residentes e internos de pregrado del Hosp Gral Regional No. 72 de @Tu_IMSS nos hacen llegar un comunicado para el Subsecretario @HLGatell como respuesta a la versión de los hechos emitida por @zoerobledo en relación al brote de COVID-19 Abrimos hilo pic.twitter.com/sfuU7BzS7Y — Asamblea Nacional de Médicos Residentes (@AResidentes) April 9, 2020

Médicos son agredidos en México

Recientemente se conoció la denuncia pública que realizaron miembros del cuerpo médico del Hospital General e la Zona 48 del Instituto Mexicano de Seguridad Social. El galeno Dante Medina mostró imágenes de personas que se enfurecieron con los trabajadores del nosocomio.

Las personas agredieron a un enfermero luego de que se les prohibiera ver por última vez a su familiar, quien había fallecido con coronavirus. El trabajador terminó con heridas en el rostro, las cuales mostró en cuenta de Facebook.

PUEDES VER En Viernes Santo, López Obrador conmemora la muerte de Cristo y de Emiliano Zapata

“No lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado”, escribió, haciendo referencia al protocolo de seguridad que se sigue en casos de COVID-19.

En las imágenes difundidas se muestra a un colectivo en medio de uno de los pasillos del hospital. La persona que registró los hechos dio muestras de estar asustada e intentó ocultarse para evitar que también la agredieran.