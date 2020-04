Claudia Sheinbaum recomienda a CDMX usar cubrebocas para evitar el COVID-19

Pese a que la Ciudad de México se encuentra inmovilizada debido a la pandemia de COVID-19, miles de personas deben dirigirse aún a sus centros de trabajo. Por ello, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha exhortado a la población a utilizar cubrebocas, sobre todo a quienes viajan en transporte público.

“Principalmente es en transporte público, no habrá sanciones, pues es una recomendación. Estamos viendo con el Secretario de Desarrollo Económico para que puedan estar disponibles (los cubrebocas) en cualquier lugar y ver si nosotros podríamos hacer una primera donación”, detalló la mandataria.

A su vez, la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, declaró que se mantiene en coordinación con las SSa federal y del Estado de México, con el objetivo de que la zona metropolitana equipare sus medidas contra el avance del nuevo coronavirus.

Asimismo, señaló que el Gobierno de la Ciudad de México publicaría en sus redes sociales, a partir del jueves, una serie de cápsulas informativas con información relevante sobre el correcto manejo de los cubrebocas.

“Si no se manejan correctamente pueden convertirse en focos de infección. Entonces es muy importante, si son de tela, que se laven frecuentemente, que no se toque la parte de la tela, sólo los resortes”, afirmó la funcionaria.

¿Es efectivo el uso de cubrebocas ante el nuevo coronavirus?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló el último jueves que la evidencia científica es ambigua con respecto al uso de cubrebocas, pues resulta útil para que los pacientes de COVID-19 no propaguen el virus, mas no para quien busca protegerse de la enfermedad.

“Para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente útil, (...) porque el virus entra por los ojos y porque el uso no continuo del cubrebocas hace que no se logre el efecto protector que potencialmente tendría”, sostuvo.

No obstante, señaló no estar en contra del uso comunitario de estas mascarillas, dado que “no hace daño el usarlo”.

México reporta 3441 casos confirmados de COVID-19

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell presentó el reporte diario de la situación de la pandemia y confirmó que los casos positivos de COVID-19 en México se elevaron a 3441.

El subsecretario dio a conocer que los pacientes que fallecieron con COVID-19 llegaron a 194, mientras que los casos sospechosos superaron los 10 000. Hasta el momento, el universo de personas que han sido estudiadas se mantiene en 31 496.