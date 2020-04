El día en que Jorge Wated asumió la jefatura de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada por el Gobierno de Lenín Moreno en medio de la pandemia, Ecuador era un escenario casi apocalíptico. La drástica propagación del coronavirus había desatado un abandono masivo de cuerpos. En la provincia del Guayas, la más golpeada del país, cientos de hogares convivían con los cuerpos de sus familiares, incluso durante cuatro días. Eran postales desoladoras, pero retrataban la vorágine de la emergencia. Wated debió disculparse. “Fue indispensable —reconoce a La República a través de una videollamada—. Tuve que enfrentar la situación y decir la verdad”.

Esas palabras también sonaron como un mea culpa...

Como lo he dicho ya, la pandemia complicó el funcionamiento del sistema mortuorio de la ciudad. Cuando existe un incremento de fallecidos, es entendible una limitación de personas para trabajar en todos los sectores. Es algo impredecible. Hay países más golpeados; otros, menos. Por nuestra idiosincrasia, los latinoamericanos pensamos que estas cosas no nos van a llegar, y mire usted, se propagó más rápido de lo que imaginamos.

El toque de queda de 15 horas que rige en esta ciudad de 2,7 millones de habitantes dificultó todavía más las operaciones. La paralización detuvo el trabajo de cementerios y funerarias, que además se muestran reacias a lidiar con los muertos en sus viviendas por miedo a que hayan perecido por el nuevo coronavirus y sean fuente de contagio. Las autopsias están restringidas y en un principio el Gobierno optó por imponer la cremación.

En la última semana se recogieron más de 1.300 cadáveres en Guayaquil, capital de la provincia ecuatoriana más castigada por el COVID-19. La FTC dispuso ataúdes de cartón para los fallecidos, algo inaudito.

Lo que recoge la prensa, sin criticarla nunca, es lo que se dice, que es diferente a lo que se vive. La verdad es que Guayaquil no tiene ataúdes, no existen. Las funerarias privadas tampoco tienen dónde enterrar a sus fallecidos. Fue necesaria la donación del sector privado para cubrir y enterrar a más. Los ataúdes de cartón no son novedad, ya se habían usado en el terremoto de 2016, donde yo también trabajé. Sé lo que se hizo entonces.

¿Cuál es el proceso que sigue la FTC cuando se le notifica un fallecido?

Recibimos llamadas vía 911 o mensajes de WhatsApp. Eso pasa a una base de datos que se envía a Criminalística. Luego de cruzar la información, establecemos lo que se llama un “mapa caliente”, vamos a retirar los cadáveres en vehículos que tienen capacidad de hasta 6 personas. Hay países que recogen a sus muertos en camiones, como basura, y luego los entierran en fosas comunes. Nosotros no. Los tenemos en morgues temporales, los identificamos y los sepultamos en un camposanto que destinamos en el proceso. Sus familiares los podrán visitar después de que todo pase. Para eso deben revisar una web (http://coronavirusecuador.com), ahí se señala dónde reposan sus restos.

¿La cifras de fallecidos se han reducido?

Totalmente. Antes eran cientos. Era terrible. Hoy recogemos unos 30 diarios y los enterramos a todos.

En Ecuavisa aseguró que se estiman 2.500 a 3.500 fallecidos por COVID-19 solo en la provincia del Guayas, pero están preparados. Dijo también que el país tiene infraestructura hospitalaria, aunque hay imágenes como las del hospital Teodoro Maldonado donde se ven cuerpos amontonados en bolsas que aún no se recogen.

Igual que en Nueva York. Por eso he elevado una denuncia ante la Fiscalía para que revisen cuál es el tratamiento que les dan a los fallecidos en centros públicos y privados. Nuestro trabajo no es ver esa tarea, sino recogerlos y sepultarlos. Pero pedimos que sea un trato digno. Duele mucho ver morir a una ciudad, desde tu familiar más cercano, hasta a aquel que no conociste o que incluso no fue identificado. Ese también es el sentimiento del presidente. En momentos como este, el presupuesto y todo lo demás queda en segundo plano. Hay dolor. Claro que están los que critican y los que aplauden. A todos ellos, gracias.

La embajadora de Ecuador en Perú, Eva García, dijo que el país fue víctima de las fake news y culpó al expresidente Rafael Correa de orquestar una campaña de desinformación para manchar al actual Gobierno. Me lo dijo días antes de que Correa sea sentenciado. ¿Usted la respalda?

No puedo dar lecturas políticas. Tampoco tengo la fecha de tu entrevista con la embajadora.