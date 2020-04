Durante la noche del jueves 9 de abril, los efectivos policiales arrestaron a un joven por armar una fiesta en su inmueble ubicado en el barrio Las Condes, en Chile, siendo identificado como persona infectada con el coronavirus. Además, no respetó la cuarentena.

Según comentó el alcalde de la localidad, Joaquín Lavín, a través de cuenta de Twitter, los habitantes del sector Manuel Barrios reportaron el hecho a los Carabineros por la música a alto volumen que provenía de la vivienda del intervenido.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, procedieron a realizar el control de identidad correspondiente. Se logró corroborar que quien había organizado la fiesta estaba contaminado con el virus y, de acuerdo al registro nacional, debía estar en aislamiento en la comuna de Algarrobo.

“Como uno de nuestros inspectores estuvo ahí, y en contacto, se activó el protocolo que corresponde. Él está ahora en cuarentena, tranquilo y todo el equipo lo está apoyando”, indicó el funcionario.

Lavín añadió que también se desinfectó el vehículo de seguridad ciudadana en el que trasladó al irresponsable joven, con el objetivo de cumplir las normas dispuestas por las entidades sanitarias.

“La ley debe ser extremadamente estricta y ejemplificadora. Quiero que pensemos, además, en los inspectores de seguridad que se exponen para cuidarnos, y en muchas otras personas”, escribió en su red social.

El edil destacó: “si no tomamos con seriedad esta pandemia, después seguramente lamentaremos lo que teníamos que hacer y la ley que debíamos respetar. No lleguemos a eso, querámonos, aunque no seamos familiares o amigos, todos merecemos respeto”.

En Chile, son muchos los casos donde los pobladores no acatan la orden de aislamiento obligatorio. Un singular incidente ocurrió en el mismo barrio, en el que un hombre fue encontrado jugando golf en plena cuarentena dispuesta para frenar el avance del coronavirus.