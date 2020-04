En la localidad de Maciel, provincia de Santa Fe (Argentina), María Caballero es profesora, y mientras la cuarentena por el coronavirus ha obligado a parar las clases presenciales para que se realicen de manera virtual, ella ha pensado en sus alumnos de bajos recursos y recorre sus casas dejándoles la tarea en sus puertas.

“Nosotros ponemos lo mejor para ayudar a nuestros alumnos, hay veces que mandan a imprimir y muchos no lo pueden hacer. Hay gente que tiene lo justo para comer y no puede estar comprando un pack de internet”, lamenta la docente del Centro Educativo Rural 303 Antonio Arenales.

Además, acompaña las actividades con mensajes para que los estudiantes sigan cuidándose y no salgan de sus casas. “Mis alumnos no tienen Internet y si tienen que comprar el pack, les cuesta. Algunos, cuando tienen crédito, me pueden mandar y otros no, se complica un poco”, contó la profesora para el portal web Info Más.

Caballero se encarga de preparar cuadernillos con las actividades que sus alumnos deben realizar desde sus casas. Ella vive a cinco kilómetros de la escuela y, en un acto de solidaridad, recorre con su auto las viviendas de los estudiantes que no tienen acceso a internet o a una computadora y deja las tareas.

“Cuelgo las bolsas de actividades para que la retiren. Cuando terminan en la semana, me dejan los cuadernos en las tranqueras y voy corrigiendo, es la única manera”, expuso la docente.

La maestra se ha hecho conocida en las últimas horas a través de las redes sociales, donde fue elogiada por su noble labor y por no dejar olvidados a los alumnos más vulnerables ante esta nueva modalidad de estudio, tomada como medida ante la pandemia del coronavirus.