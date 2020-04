En la provincia de Buenos Aires, partido de Avellaneda, Argentina, una joven se grabó cuando se encontraba en un baúl de un taxi con la intención de ver a su pareja, a pesar de la cuarentena planteada por el Gobierno de dicho país para combatir la expansión del coronavirus.

Según informó el portal Crónica, la mujer, identificada como Agustina Princeshe, es una modelo y vende contenido erótico por medio de sus redes sociales. Ella causó indignación en la población tras colgar el video en sus cuentas, donde se burla de las autoridades al estar camuflada en el vehículo.

“Me metí en el baúl, pasamos varios controles más, pero como me metí acá no me vieron. Christian, mirá lo que hago por vos”, señaló Agustina en el video.

El citado medio indicó que los agentes policiales lograron identificar la vivienda de la modelo y se le abrió un proceso penal por hacer caso omiso a la orden que dio el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Además, la joven afirmó que los uniformados fueron a buscarla para que firme un papel y no le tomó importancia a las indicaciones de las autoridades. “A ver, gente, nadie me llevó detenida, yo estoy acá en mi cuarto, en mi casa, con mi familia, tranquila. Vino alguien de la Policía que le dije que no me filme e hizo lo que se dio la gana”, subrayó.

Cabe señalar que Agustina Princeshe promociona su perfil de Onlyfans a través de Instagram, donde los usuarios pueden acceder al sitio para ver sus fotos eróticas por 25 dólares al mes.