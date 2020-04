En Argentina, un agente policial golpeó a un instructor de tránsito debido a que hubo un error al momento de hacer la revisión de un vehículo de transporte. El hecho sucedió en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.

Esto se dio a conocer debido a que un usuario grabó la agresión con su celular. Según relató la persona que estaba filmando la gresca, el oficial le pegó en la cabeza al agente con su bastón policial. Posteriormente, el agraviado fue derivado a un centro de salud para que lo puedan revisar y denunció al victimario ante la Fiscalía.

Según informó el semanario La Opinión, la discusión empezó cuando estaban haciendo un control vehicular al parar a un camión. El policía le solicitó su permiso, y el instructor, al notar que estaba transportando alimentos, lo dejó ir; pero el agente policial estuvo en contra de la medida que hizo.

Al dejarlo circular, el policía empezó a discutir con el inspector. Segundos después, lo empujó y empezaron a pegarse. El propio conductor del camión notó la golpiza, por lo que se bajó del vehículo y empezó a grabarlos.

“El policía me preguntó de dónde venía y le dije que de mi casa; me volvió a preguntar y le señalé que de San Pedro. ‘Vos sos gracioso’, me dijo y me tiró para el costado, porque quería hacer el informe”, señaló el chofer.

Además, indicó que cuando el instructor se acercó le dijo al policía que estaba justificado por la comida que estaba transportando. El oficial le dijo: “’No te metas, salí de acá’; y el otro le pidió que no le falte el respeto. Ahí empezó a darle bastonazos”.