La propagación del coronavirus ha provocado que una serie de eventos sean cancelados o postergados. Las ceremonias por la Semana Santa no están al margen, pues las iglesias también han cerrado sus puertas a pesar de la importancia de estas fechas.

Los establecimientos religiosos se encuentran vacíos y solo los sacerdotes asisten como manda la tradición. La misa crismal dirigida por el argentino monseñor Víctor Fernández, no fue la excepción. El día de ayer, tuvo que desarrollarla sin público presente.

A la reunión solo se acudieron los dos obispos auxiliares y los ocho sacerdotes. Ellos también cumplen cuarentena en un templo, según cuenta el medio de comunicación El Día. La medida corresponde a las estrategias de muchos gobiernos para contrarrestar los efectos del COVID-19.

Los espacios virtuales donde se transmiten son la web y la página de Facebook de la Universidad Católica de la Plata. Además, el Facebook e Instagram de la Iglesia Catedral de La Plata y el portal y el Facebook del Arzobispado de La Plata se suman a la transmisión.

Vaticano en misa virtual por Semana Santa

El Domingo de Ramos también se celebró respetando el distanciamiento social generalizado en varias partes del mundo. El papa Francisco tuvo que ofrecer la misa a los fieles utilizando medios virtuales, pues en el Vaticano tampoco están permitidas las aglomeraciones.

“El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve", comentó el máximo líder de la Iglesia católica.

Además, sugirió a los fieles que aprovechen estos días para reflexionar sobre el amor de Dios. "Porque la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el Crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene”, expresó.