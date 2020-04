Fonsi Nieto le da el último adiós a su padre con una cariñosa dedicatoria en Instagram

El último 7 de abril falleció Alfonso González, padre de Fonsi Nieto, lo cual ha sido un duro golpe para el exmotociclista, quien hasta el momento no se había pronunciado sobre el tema. Pero finalmente ha decidido despedirse de su progenitor, publicando en Instagram fotos con él y dedicándole un emotivo mensaje.

“Buen viaje papá... Este es mi viejo, un tío al que quería todo el mundo, que no tenía una mala cara para nadie, que me enseñó lo que soy en la vida hoy en día, que aunque te lleves muchos chascos me enseñaste que la lealtad a los amigos y la familia es sagrada y que, gracias a eso, soy lo feliz que soy como a ti te gustaba”, empieza escribiendo Nieto.

De inmediato, continúa con las palabras de afecto a su progenitor: “Quejarse y lamentarse no es lo que nos habéis enseñado, con todo lo que está pasando me parecería muy egoísta. Escribo esto con lágrimas en los ojos pero a la vez con una sonrisa...Buen viaje, ‘Raki’, nos volveremos a ver”.

Fonsi Nieto ha recibido no solo el apoyo de familiares y amigos, sino también las palabras de aliento de Alba Carillo, su exesposa y madre de su hijo, quien le ha mostrado su apoyo dedicándole un mensaje también mediante Instagram, en donde sube una foto del piloto junto a su hijo.

“No puedo dejar pasar este momento. Cuelgo esta foto (una de mis favoritas) para mandarle a Fonsi este abrazo que tanto necesitaría ahora”, manifestó la televisiva.

Fonsi Nieto también perdió a su abuela

Como se recuerda, Fonsi Nieto también sufrió la muerte de su abuela casi 8 días antes del fallecimiento de su padre. Teresa Roldán de 102 años, falleció el 29 de marzo del 2020.

En medio de la tragedia, el actual DJ tuvo el apoyo de su esposa y familia, quienes mediante Instagram le enviaron mucha fuerza y mensajes de aliento. Él mismo le dedicó un mensaje de despedida a su abuela, deseándole “buen viaje”.