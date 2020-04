EE.UU.: el doloroso relato de una enfermera de UCI donde ningún paciente de coronavirus sobrevivió

El coronavirus ha dejado al descubierto las carencias que existen en el sistema de salud. Millones de médicos y enfermeras luchan contra un enemigo microscópico que amenaza con infectarlos y los enfrenta al colapso de unidades médicas, a la falta de recursos y la antipatía de sus vecinos. Pero, lo que verdaderamente les duele es perder una vida.

Una fotografía al lado de un conmovedor mensaje se volvió viral en Estados Unidos. ¿De quién se trata? Una enfermera llamada Aleixandrea Macias, con lágrimas en sus mejillas y los ojos rojos del llanto, compartió sus sentimientos y advirtió la gravedad de la COVID-19.

A sus 24 años, esta enfermera de Brownsville, Texas, nunca había trabajado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero desde hace 13 días, la falta de expertos por la crisis del coronavirus provocó que la designaran a un área creada específicamente para pacientes con COVID-19.

En el tiempo que estuvo atendiendo en UCI, ningún paciente ha sobrevivido al coronavirus. Esto ha provocado que la impotencia la derrumbe y crea, incluso, que su trabajo es “inútil”.

“Nunca había visto nada así antes, nunca había cuidado a nadie que fuera tan sano, pero que al mismo tiempo estuviera tan gravemente enfermo. Al estar en una UCI, cuido a los mismos pacientes día a día hasta que mueren. Nadie ha abandonado nuestra unidad, excepto en una bolsa para cadáveres”, se lee en el texto que publicó en Facebook.

“Todos mueren en algún momento. Solo ha sido como un juego para ver cuánto tiempo más podemos mantenerlos medio vivos. Siento que nuestros esfuerzos son inútiles”, añadió.

Cuando los pacientes son trasladados a la UCI aún no están sedados, pero presentan una insuficiencia respiratoria grave. “Están solos y sienten miedo”. Por ello, antes de colocarles el respirador, les permiten llamar a sus familiares. A la enfermera le parte el corazón pensar que de repente será la última vez que hablen con los suyos.

“He visto cómo pacientes llegan a nuestra unidad todavía sin sedar y sin respirador, pero con una dificultad respiratoria extrema y más que asustados. Les he explicado lo que el COVID-19 les hace a su cuerpo, cuáles son los riesgos de ser intubado y de no intubar y he escuchado cómo estas personas han llamado a sus familiares una última vez, antes de entubarlos. Si tengo un único consuelo, es saber que ayudé a darles esos últimos momentos con sus familias”, expresó.

Asimismo, Aleixandrea advirtió que no todos los enfermos graves por COVID-19 son adultos mayores.

“Estas personas no son adultos mayores. Son jóvenes. Muchas de ellas no tienen problemas médicos. Son fuertes, físicamente saludables. Uno incluso tenía cinco trabajos a la vez hasta que el COVID-19 devastó su cuerpo. Este virus mata gente", reveló.

Según su publicación, la mayoría de los pacientes que llegan a UCI son latinos y ella se esfuerza para hablarles en español. Su esposo Julio es latinoamericano y él le enseña el idioma para que pueda comunicarse con sus pacientes.