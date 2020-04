México: enfermera se mudó a su camioneta para no exponer a su familia al coronavirus [VIDEO]

Una enfermera que presta servicios en el área de medicina interna del Hospital General de Tijuana, México, decidió quedarse a vivir en su camioneta con la finalidad de evitar contagiar del coronavirus a su familia.

Silvia Rosas Saucedo adaptó su camioneta como un dormitorio y puso a buen recaudo a todos sus seres queridos. “Mi trabajo es como el de todo el personal, darle calidad, darle atención, el mejor servicio a todos los pacientes en general, se puede pensar que el problema no es en serio o no es real, pero ya que estás ahí y miras que la gente se está enfermando, no te gustaría que algún familiar, una persona que tu amas esté ahí”, dijo la trabajadora de la salud.

Rosas señaló que antes de tomar la decisión lo conversó con sus hijos y esposo. Todos decidieron habilitar su vehículo que permanece estacionado en el garaje del Hospital General. Silvia afirmó que en el auto no cuenta con agua, pero tiene el permiso de sus superiores para asearse en el nosocomio.

“Preparamos pues lo que iban a ser mis uniformes, mis zapatos, cobijas, todo lo que yo pueda ocupar, quitamos un asiento a la camioneta, la adaptamos y pues le pusimos un colchón y ya yo les dije que vamos a tomar medidas extremas”.

La asistente en salud dijo que no está al 100% segura si tiene el virus ya que los síntomas aparecen después de unos días; sin embargo, afirmó que sí tiene miedo de ser contagiada y no quiere exponer a su familia.

Silvia Rosas Saucedo adaptó su camioneta como un dormitorio para no exponer a su familia al COVID-19. (Captura: 24 Horas)

Rosas Saucedo aseguró que si las personas atendieran las recomendaciones del sector salud sobre mantener su distancia y no salir más que para compras esenciales, habría mucho menos enfermos.

“Tan fácil que se pudo haber evitado, la gente no toma en seriedad esto, no toma las cosas como están pasando hasta que ya le sucede. Y yo estoy aquí protegiendo a mi familia porque yo ya la vi, ya lo presencié. A la mejor si se les diera un tour ahí por donde está la situación, a lo mejor la gente entendía pues”.

El personal de salud se encuentra en mayor riesgo de contagiarse del COVID-19. Un lamentable suceso ocurrió en Estados Unidos. Una enfermera del hospital Henry Ford de Detroit, Estados Unidos, solicitó en dos oportunidades que le practiquen la prueba de coronavirus, pero se la negaron porque no presentaba todos los síntomas. Sus superiores le autorizaron el examen luego que Lisa Ewald —quien era muy vulnerable ante el virus debido a que padecía de asma— la pidiera por tercera vez. El examen llegó demasiado tarde. Ewald falleció el 1 de abril a causa de la enfermedad.