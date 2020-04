México: perros y gatos abandonados en las calles por temor al contagio del coronavirus [FOTOS]

Las mascotas se han visto muy afectadas por el coronavirus ante el abandono de sus dueños en la ciudad de Altamira, Tamaulipas (México).

La desinformación y el miedo al contagio de la pandemia han ocasionado que decenas de animales domésticos sean vistos como enemigos de los humanos, y por lo mismo, abandonados a su suerte en las diferentes calles de la ciudad.

De acuerdo a la Asociación Protectora de Animales de Altamira, diariamente abandonan hasta 10 perros y gatos, situación que ha alarmado a los grupos dedicados a la protección de los animales.

Marisol Marín, presidenta de la Asociación Protectora de Animales del municipio, informó que reciben dicha cantidad de reportes al día y acuden para ver la situación o para buscarles un refugio temporal en casas de otras personas.

La animalista instó a la población no abandonar a las mascotas a su suerte ya que ellos no contagian el COVID-19. (Captura: Milenio 2020)

“La gente considera de manera errónea que los animales domésticos como los perros y los gatos pueden ser portadores del virus, pero no es así, ellos no contagian, pero los están abandonando. Tenemos hasta 10 reportes diarios aquí en Altamira. Esto es algo muy lamentable y está sucediendo, por lo que debemos tomar conciencia”, indicó Marín a Milenio 2020.

“Los dejan amarrados en un predio o simplemente nos llaman para recogerlos pero en realidad el animalito lo único que está buscando es a su amo o algo que comer. Los casos se están dando más en la periferia de las colonias o también cerca de las lagunas”, continuó la defensora.

La animalista instó a la población a tomar las medidas de precaución para no infectarse con el COVID-19, pero pidió no a los dueños de las mascotas no abandonarlos a su suerte. Muchos de estos animales indefensos terminan sin hogar y sin comida.

En Colombia, los animales de la Fundación Zoológico Santacruz también están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Cerca de 800 animales corren el riesgo de quedarse sin provisiones de comida por la cuarentena. El zoológico requiere unos 250 millones de pesos mensuales (más de 60 000 dólares) para alimentos, servicios públicos, obras de infraestructura y sueldo de los trabajadores. Además, los gastos de los medicamentos para los animales, ya que muchos de ellos padecen enfermedades que dependen de los fármacos.