López Obrador exhorta a grandes empresas que paguen los impuestos que deben

En la rueda de prensa ofrecida este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que ha solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se reúna con las grandes empresas que deben impuestos, para exigir que abonen sus adeudos con Hacienda. De lo contrario, aseguró, procederán judicialmente.

El mandatario aseguró que “no será tapadera de nadie" y que está en evaluación difundir una lista con las empresas que mantienen adeudos fiscales, con el fin de animarlas a pagar. Alegó que los contribuyentes tienen recursos, y que, al no cumplir con sus obligaciones fiscales, no son “buenos ciudadanos”.

A pesar de las adversidades, no se detendrá la transformación de México. Conferencia matutina. https://t.co/0WIR6EI9fY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 8, 2020

López Obrador afirmó que enviará una misiva a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el nombre de las empresas que le deben a Hacienda, de modo que este lo apoye exhortando a los dueños de grandes compañías a que paguen.

Señaló que, según información del SAT, existen 15 grandes contribuyentes que, entre multas y recargos, deben al Estado 50 mil millones de pesos. El presidente de México señaló, en relación con los créditos destinados a un millón de pequeñas empresas: "Si cobráramos los 50 mil millones de pesos, podríamos entregar tres millones de créditos”.

Además, aseguró que el llamado a no pagar impuestos no ayudará a sobrellevar la crisis sanitaria y financiera desatada por el COVID-19. Recalcó: “Hay grandes empresas nacionales y extranjeras que deben, porque están pensando que es como antes, que les condonaban los impuestos y eso no es así”.

AMLO afirma entrega de créditos desde mayo a Pymes por coronavirus

El presidente de México dio a conocer la fecha en que iniciará la entrega de créditos por 25 000 pesos a pequeñas y medianas empresas por la emergencia sanitaria originada por el coronavirus en el país azteca.

El mandatario informó que a partir del 4 de mayo los empresarios podrán recibir la ayuda monetaria, las cuales se realizarán bajo compromiso de palabra y sin garantía.

“Solo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra, no habrá garantía, la garantía es la palabra porque la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad del pueblo”, expresó.