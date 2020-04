Una bebé de Luisiana (Estados Unidos) falleció el lunes con tan solo un día de nacida, luego de pasar 22 semanas en el vientre de su madre, quien fue diagnosticada con el nuevo coronavirus. La menor no presentaba el COVID-19, pero los médicos aseguran que su muerte obedece al virus, pues este causó que su progenitora alumbrara de forma prematura.

El doctor William “Beau” Clark, forense de la parroquia de East Baton Rouge, señaló en una conferencia que la mujer “tuvo a la bebé prematuramente y, al hacerlo, la pequeña no sobrevivió debido a su prematuridad extrema”. La madre, asegura el galeno, experimentaba fiebre y dificultad para respirar, por lo que requirió asistencia de un ventilador.

Clark indicó que “la menor hasta el momento no ha dado positivo por COVID-19, sin embargo, su madre lo hizo”, y que ello lo ha llevado a él y a sus colegas a considerar que esta es una muerte relacionada al coronavirus debido a “la naturaleza positiva" de la progenitora.

“Si la madre no hubiera dado positivo al COVID-19, no hubiera necesitado asistencia respiratoria, no hubiera tenido dificultad para respirar e hipoxia asociada con el virus, probablemente no habría tenido un parto prematuro y el resultado habría sido diferente”, explicó el médico.

No se han dado detalles sobre el estado actual de la madre, según refiere la cadena Fox News de Estados Unidos.

Clark manifiesta que no se había visto un incidente como este en el estado de Luisiana, pero que “ha habido casos similares a este” en otros lugares del país.

Estados Unidos superó los 398 000 contagiados y las 12 000 muertes por el nuevo coronavirus. Algunos pacientes de aquel país que superaron la enfermedad han donado su plasma para contribuir a la lucha contra el mal.