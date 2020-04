Secretaría de Salud estima que más de 26 000 mexicanos tienen coronavirus

Durante la conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reveló que el gobierno calcula que hay 26 519 personas infectadas con el COVID-19 en el país sin ser diagnosticadas.

Esta estimación fue realizada por la Secretaría de Salud en base al total de casos positivos hasta el 8 de abril. Sin embargo, para Hugo López-Gatell, un aumento en las personas con el virus no implica mayor gravedad de la situación.

“De lo que se ve, la pandemia es ocho veces más grande. Lo que no cambia las decisiones cuando teníamos sólo 12 casos, con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar decisión de comenzar las actividades de distanciamiento social", explicó el funcionario público.

En el #ModeloCentinela de nuestro país participan 375 unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias. pic.twitter.com/ZsVnawSCqj — SALUD México (@SSalud_mx) April 9, 2020

El titular de la Secretaría de Salud informó que, con el objetivo de observar el desarrollo de la enfermedad en México, el gobierno maneja 375 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias distribuidas a lo largo del territorio nacional.

Además, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dio a conocer que, según las estimaciones de los especialistas, por cada caso confirmado mediante pruebas PCR, hay ocho ciudadanos con coronavirus que aún no han sido detectados.

La recomendación para casos positivos ambulatorios es #QuédateEnCasa, usa #Cubrebocas y toma medidas de #SanaDistancia. pic.twitter.com/y5n3sMVeMq — SALUD México (@SSalud_mx) April 9, 2020

“Por cada caso de COVID-19 que vi, cuántos hay que no vi. Esos son finalmente estos 26 519 casos. No están aislados porque si los hubiéramos visto, los habríamos puesto en aislamiento. Llegará un momento que son tantos casos, que no habría manera ni intentar poner en aislamiento cada uno de ellos”, acotó.

De cada 10 personas que no pertenecen a grupos de riesgo, 8 se recuperarán de #COVID19 sin secuelas en 14 días en su casa. Al evitar ir a hospitales y que ahí haya transmisión, no quedarán registrados pero sabremos que existen por el método científico de vigilancia epidemiológica pic.twitter.com/6tAW2A1D5Y — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 9, 2020

Fue debido a estas cifras que, en la presentación del informe del coronavirus, Hugo López-Gatell hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las medidas impuestas por las autoridades. Ya que solo de esta forma se podrá contener la propagación de la enfermedad.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en México?

Los casos de coronavirus en México, hasta el 8 de abril, se mantienen en 3181 positivos y 17 209 negativos. Esta información fue presentada por el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud durante la conferencia de prensa diaria.

Panorama en México 08 de abril 2020: 3,181 casos confirmados, 9,188 casos sospechosos, 17,209 casos negativos y 174 defunciones. Se ha estudiado a 29,578 personas. De casos confirmados, 2,257 (71%) han sido leves y 924 (29%) han requerido hospitalización #COVID19. pic.twitter.com/0E20DDMY2U — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 9, 2020

En relación a las defunciones, se sabe que estas ascendieron a 174. Mientras que las personas sospechosas de haber sido contagiadas de COVID-19 llegaron a 9188. De momento, el universo de ciudadanos que han sido estudiados es de 29 578.