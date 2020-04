Eleanor y Eileen Andrews, de 66 años, habían vivido juntas toda su vida, pero contrajeron coronavirus el mes pasado. Sus muertes, en el lapso de cinco días, han devastado a su familia en Abercynon, al sur de Gales, en Reino Unido.

“Sentimos que estamos en una película de terror o una pesadilla, donde alguien nos va a despertar. No se siente como si fuera real. Está empezando a pasarnos factura. Se está volviendo más difícil ahora cada día”, comentó Stuart, el hijo de Eleanor.

Eleanor se enfermó en su casa y murió el 29 de marzo. Eileen, que padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), mostró sus síntomas en el mismo periodo y murió en el hospital días después.

Para desgracia de la familia, el hermano de ambas llamado Philip, de 69 años, que también vivía en la misma casa, ahora se encuentra en el hospital después de ser diagnosticado con COVID-19, además de padecer la enfermedad pulmonar (EPOC).

“Están tratando de salvar la vida de Phillip ahora. Es terrible. Todavía estaba despierto, estaba activo y luego, al verlo ir así, uno pensaría que era una persona totalmente diferente”, dijo un familiar a ITV News.

“Piensas ‘no me va a pasar a mí, porque cosas como esta no nos suceden a nosotros’, pero sí sucede. Simplemente quédese en casa, porque este es el efecto de que la gente no se quede y no escuche al Gobierno. No queremos que la gente pase por lo que estamos pasando”, concluyó un familiar de las hermanas gemelas.