Joven argentina viola la cuarentena y viaja en el baúl de un taxi para ver a su novio [VIDEO]

La irresponsabilidad en torno a la pandemia del coronavirus por parte de los ciudadanos en todo el mundo no tiene cuando acabar. En Argentina, una joven de unos 25 años incumplió la cuarentena y viajó en el baúl de un taxi para visitar a su novio.

Los policías, que realizaban un estricto control en el acceso a Capital Federal, no se percataron de la presencia femenina porque viajaba en la maletera de un automóvil. Para consagrar su osadía, la mujer grabó un video que publicó en las redes sociales.

El insólito episodio ocurrió la madrugada del 7 de abril, cuando la joven (se desconocen sus datos) relató en la grabación que iba a violar la cuarentena por una locura de amor, en medio del COVID-19.

“Iba en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, solo el DNI y me escoltaron hasta cerca de mi casa porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, solo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl, o sea, Cristian mira lo que hago por vos”, exclama la joven muy orgullosa de su hazaña.

El mensaje de la chica se produjo cuando estaba estirada en el baúl de la unidad y su cabeza daba al tubo de gas, mientras el taxista la cruzaba hacia Capital Federal en Argentina.

Tras la violación del aislamiento por parte de la joven y posterior difusión del video, efectivos de la Policía Federal la buscan intensamente. El chofer que la transportó también podría quedar detenido.

Argentina es el sexto país de Sudamérica con mayor número de casos de coronavirus, por debajo de Brasil, Ecuador, Chile, Perú y Colombia. Actualmente, los casos de confirmados ascienden a 1715, mientras que la cifra de fallecidos alcanza las 60 personas.