Javier Soto, un conocido pastor evangélico de Chile, rechazó la cuarentena voluntaria promovida por las autoridades de dicho país para combatir al nuevo coronavirus, tildando de “ratas cobardes” a quienes la acatan e invitando a sus pares a salir a las calles para predicar pese a la coyuntura.

En un video difundido en las redes sociales, el líder religioso señala que “el ángel de la muerte” está recorriendo su país, algo que señaló ocurre por “aprobar y respaldar la perversión y la inmundicia” -en referencia a la aparición de la bandera LGTBI en la sede de gobierno de Chile-, así como por “haber legislado una ley asesina como el ‘Aborto 3 Causales’”.

Luego, el evangélico enfiló baterías contra la cuarentena voluntaria. “Hoy nos encontramos con que el impío tiene su campaña ‘Quédate en casa’, fondeados como una rata cobarde en su guarida".

Soto aprovechó para referirse al predicador contagiado con coronavirus que realizó un culto con 30 personas en la ciudad de Puente Alto. “Es genial que haya enfermado, porque así los pastores podemos dar testimonio”, expresó.

PUEDES VER Obispo español invita a los demás sacerdotes a donar su sueldo para las víctimas del coronavirus

El religioso hizo un llamado a sus pares para que salgan a las calles pese a la contingencia. “La palabra dice claramente que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Segundo, dice que sobre los enfermos impondremos las manos y estos sanarán”, afirmó.

“Este es un tema de fe. Nosotros no nos escondemos como verdaderas ratas cobardes. Mi llamado es que los pastores evangelistas salgan a las calles y prediquen. No se queden en las casas. Hoy Chile mantiene su soberbia y rechaza el Evangelio y no quiere convertirse a nuestro señor Jesucristo”, sentenció el pastor, citado por el portal El Desconcierto.

PUEDES VER Argentina: joven pide ayuda en una nota de papel tras ser agredida por su pareja en su casa

Chile registra hasta ahora 5546 casos confirmados y 48 muertos por el nuevo coronavirus.