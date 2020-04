Andrés Manuel López Obrador no dejó pasar la oportunidad de negar las versiones que apuntan a una ruptura con el sector empresarial de México. Sin embargo, el jefe de Estado confirmó no estar de acuerdo con el plan que estos han presentado para hacer frente al coronavirus.

Durante la conferencia matutina del 8 de abril, el mandatario informó que aún no existe conformidad de ambas partes con el plan de rescate presentado por los empresarios para reactivar la economía ante el COVID-19.

Para AMLO, la prioridad en estos momentos se encuentra en apoyar a las personas de bajos recursos. “Debemos atender primero a los más necesitados y no debemos endeudar al país”, expresó.

El mandatario hizo un llamado para tranquilizar a la población y aseguró que la relación entre su gobierno y el mencionado sector no se ha resquebrajado. "No hay ruptura, sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen”, indicó López Obrador.

De acuerdo al presidente mexicano, los propietarios de las empresas piden que se incremente la deuda del país. Una situación que él no considera conveniente y por la cual prefiere continuar con el plan diseñado por su gobierno para contener el brote de coronavirus.

“Lo primero es que salgamos de la emergencia sanitaria y luego veremos el programa con tres ejes que es lo que los descontrola”, aclaró el jefe de Estado.

AMLO se reúne con empresarios por coronavirus

En los últimos días, Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con empresarios de diferentes estados para abordar las medidas sanitarias que ha tomado el país frente al COVID-19.

“Tengo comunicación permanente con los empresarios, es notorio, en los últimos días me he reunido con mucho. Estos empresarios, la mayoría, están cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga el salario”, acotó AMLO.

Además, el presidente mexicano se ha comprometido a analizar las propuestas presentadas por diferentes grupos del sector, como el Grupo Monterrey, para no verse afectados durante la pandemia.

Finalmente, dio a conocer que la Secretaría de Salud será la entidad encargada de determinar qué empresas tendrán permiso de operar durante los días que dure la cuarentena por coronavirus.