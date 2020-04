En Reino Unido, un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales K. S., falleció el pasado 31 de marzo tras sentirse “aislado del mundo”, luego que hayan decretado el distanciamiento social por la expansión del coronavirus.

Según informó Wales Online, el joven era educado y un buen hermano. Sus padres señalaron que se empezó a sentir mal cuando el Gobierno británico tomó medidas contra la pandemia del COVID-19.

“Fue tan inesperado, creo que todavía estamos en estado de shock. Hasta ahora no lo podemos creer. Necesitamos que la gente sepa que mi hijo no tenía problemas de salud y no estaba deprimido”, manifestó la madre del adolescente.

Los padres del menor también indicaron que el muchacho pertenecía a la Asociación Mundial de Kickboxing y era cinturón negro.

La madre del joven pidió a las familias que hablen con sus hijos para que sepan si están bien. “Tienen que demostrarles que hay que gente que realmente te estima y quiere hablarte. Incluso hay números telefónicos si no puedes conversar con tus seres queridos”, puntualizó.

Los amigos de la víctima crearon una página para recaudar fondos y apoyar a su familia durante la pandemia del coronavirus.

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/)