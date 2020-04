La mujer de 46 años había realizado algunos viajes a la ciudad de Puerto Rico, pero cuando regresó a su vivienda, en Estados Unidos, comenzó a sentirse mal; sin embargo, como no presentaba fiebres, no pensó que se había infectado con coronavirus.

“Sufro alergias y para mí era algo común a esta altura del año”, señaló la publicista.

Según informaciones del portal web Infobae, la mujer ignoró los escasos síntomas que padecía, pero de todas formas acató la cuarentena y salía únicamente para hacer lo necesario hasta que su estado de salud empeoró.

“Tenía mucho dolor de espalda, por tres días perdí el olfato, no tenía hambre, aumentó la tos seca, y empecé a sentirme descompuesta y con mucho cansancio", dijo.

Motivos por los que decidió acudir al médico y pagar para que se le realice una prueba rápida de descarte. Tuvo que esperar dos días para tener el resultado que confirmaba que era portadora del coronavirus.

“Estuve en cuarentena 21 días en mi casa, hice todo lo correcto. Pero parece que se me pegó antes de que comience con la cuarentena, cuando nadie imaginaba la seriedad del asunto”, señaló la mujer.

Según el portal web Infobae, la publicista se encontraba muy preocupada por su caso, pues veía a diario en las noticias cómo la gente fallecía por alguna complicación en el cuadro infeccioso.

“Después de pasar por esta situación horrible me di cuenta de la real dimensión del contagio. Veo que muchos se lo están tomando a risa, salen varias veces al día a comprar pavadas y se quejan de lo aburridos que están. Quiero decirles que, aunque no tengan síntomas, pueden contagiar igual a otros y si piensan que no les va a pasar están equivocados. A este virus nadie es inmune”, enfatizó la publicista.