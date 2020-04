Albert Conner ha asistido a todas las consultas médicas, pruebas y citas de quimioterapia con su esposa Kelly Conner desde que le diagnosticaron cáncer de seno en enero. Pero, debido a las restricciones sanitarias por coronavirus, el padre de tres hijos descubrió que no podría acompañar a su esposa con cáncer al hospital.

Sin embargo, Albert Conner, de 44 años, se las ingenió y apareció con un cartel en las afueras del Centro de Cáncer MD Anderson en Sugar Land, Texas, que decía: “No puedo estar contigo, pero estoy aquí”. También escribió “te amo” e incluyó un agradecimiento al personal que trabajaba en el hospital.

“No me sentían bien al no ser parte de eso porque le había prometido que estaría allí en cada paso del camino y sentía que iba a romper mi palabra”, dijo Albert Conner a “Good Morning America”. “Acabo de recibir una cartulina y nuestros hijos y yo la coloreamos”.

Albert Conner sostuvo un cartel para su esposa cuando recibió quimioterapia en el hospital. (Foto: Difusión)

Kelly Conner, de 40 años, pensó que su esposo estaba en su casa en Missouri City, Texas, ya que acababa de conducir al hospital después de decirle que estaría bien ir sola. Luego, recibió un mensaje de texto de él diciendo que estaba afuera en el estacionamiento.

“Tan pronto como me envió un mensaje de texto, simplemente me levanté un poco en mi silla para mirar por la ventana y él estaba justo allí”, narró. “Inmediatamente me hizo llorar y sentí un amor por él en ese momento, porque él haría eso por mí”.

“Creo que me quedé sin aliento y la enfermera se dio la vuelta y dijo: ‘¿Qué pasa?’ Y entonces vio que yo estaba mirando por la ventana y ella miró hacia afuera y comenzó a llorar también”, recordó.

Albert Conner comentó que sorprendió a las enfermeras, y varias de ellas salieron a la calle para agradecerle personalmente su lindo gesto en medio del coronavirus. “Algunos de ellos dijeron que yo era la razón por la que venían a trabajar”, dijo. “La atención me hizo sentir incómodo, pero me hizo sentir bien y fue muy conmovedor”, concluyó.