Los niveles de estrés y ansiedad se han disparado en las mujeres embarazadas en el mundo, debido a la pandemia del coronavirus, según un reporte de AFP.

Una gestante, de 25 años, confesó que sintió mucho miedo cuando fue a su consulta para descartar el COVID-19.

"Ir a la ecografía no debería ser algo que te dé miedo, al contrario, debería ser emocionante”, expresó Sophie Hales, una joven primeriza.

“Para mí sería aterrador dar positivo (por coronavirus), porque cuando llevas un niño dentro lo que quieres es ser todo lo fuerte y sana que puedas”, señaló la joven que tiene 20 semanas de embarazo en Londres.

Ser madre y ser positivo con coronavirus

Vanesa Muro, mujer embarazada con coronavirus y que dio a luz, catalogó su experiencia como una pesadilla hecha realidad por temor a contagiar a su bebé recién nacido.

La mujer, oriunda de España, contó que sintió “miedo” de pensar que “podía haberle transmitido el virus al bebé”, y que cuando su esposo la llevó a las urgencias, no le permitieron entrar.

Describió que al infante se lo sacaron lo más rápidamente que pudieron, para ver si estaba o no infectado, pero por suerte dio negativo.

Vanessa Muro fue positivo con coronavirus y dio a luz en España. Foto: AFP.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desconoce si una madre puede transmitirle el coronavirus a su bebé, aunque de momento no se ha encontrado huella del virus en el líquido amniótico o la leche materna de las contaminadas.

Dar a luz sin compañía

Las normas de distanciamiento físico producen un estrés especial. A Lumière Nabab, una agente inmobiliario de 29 años, de París, le preocupa tener que dar a luz sin su pareja al lado.

“En un primer momento dicen que el padre puede estar contigo, luego dicen que debe estar en otra sala durante el parto (…) y en algunos hospitales no se permite para nada la entrada del padre”, contó a AFP.

“La primera vez que vas a dar a luz, es un mundo desconocido, necesitas que te tranquilicen y no verte sola”, expresó Nabab.

El temor de ir a una unidad de cuidados intensivos colapsada

Para María Rosa Martí, una radióloga barcelonesa, de 29 años, y a la espera de su segundo hijo esta semana, hay otra preocupación añadida: la situación límite de las unidades de cuidados intensivos.

“Lo que más me preocupa es que haya una complicación en el parto y no tengan medios para que me atiendan en una UCI”, manifestó Martí.

"Un parto que se complica para mí es lo peor que puede pasar”, puntualizó.

Manejar las emociones

La matrona María Jesús García Díaz advierte que en tiempos de pandemia como la que está viviendo la humanidad en la actualidad es necesario saber manejar las emociones.

“Lo importante es ocuparte (de ti misma) y no preocuparte (…) Y las noticias con cuentagotas”, indicó.