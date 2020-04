Un escándalo se desató en el municipio de Selva, una localidad de Santiago del Estero, en Argentina, luego que las autoridades repartieran bolsas de alimentos en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Los beneficiarios comenzaron a quejarse a través de videos, debido a que hallaron dentro de los paquetes de arroz un montón de gorgojos. Sin embargo, lo más indignante fue escuchar al intendente, en un audio de WhatsApp que se filtró, pedir que se los coman igual.

Los beneficiarios descubrieron la bolsa repleta de gorgojos. (Foto: Diario Federal)

Enrique Bertolino, el intendente de la localidad de Selva, aseguró que esos insectos “tienen muchas proteínas”, que “hacen bien para el cáncer” y que al que no le gusta “que lo devuelva”. Resaltó que esa ‘comida’, en esas condiciones, fue enviada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero (Argentina).

“Eso vino hace dos días y lo repartimos, ya está. Siempre pasa que compramos de algún negocio y vienen con gorgojos, se los pueden sacar”, dijo. “El que no lo consuma decirle que lo devuelva y vas a ver que a alguno no le va a importar, les hace bien para el cáncer”, fueron sus palabras. Y añadió: “Nosotros no le pusimos los gorgojos”.

Escucha aquí el audio:

Luego recomendó a la población que los consuman igual. “Los gorgojos tienen muchas proteínas, osea que mal no les va a hacer”, se le puede escuchar en el audio que se viralizó en las redes sociales.

Tras la polémica, el Gobierno provincial de Santiago del Estero se desligó de responsabilidades y dijo que fue el intendente quien compró el arroz para repartirlo en el comedor municipal por la pandemia del coronavirus, según publicó ABC Diario.

Enrique Bertolino, aseguró que esos insectos “tienen muchas proteínas”, y que “hacen bien para el cáncer”. (Foto: Difusión)

La respuesta de Bertolino no se hizo esperar. En declaraciones a TN, culpó al Gobierno provincial y además se quejó de que mostraran los videos.

“No me parece que sea mejor mostrar esas imágenes, me parece que hay que tener una onda más positiva. Es el único que repartieron en dos entregas”, aseguró en un audio que mandó al canal de noticias.