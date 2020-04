Colombia: médico denuncia discriminación al ir a un supermercado con su uniforme [VIDEO]

En la ciudad de Cali, Colombia, una mujer, identificada como Ángela Villegas, denunció que la sacaron de un supermercado por estar vestida como médico, debido a que estaba atendiendo a las víctimas del coronavirus.

La profesional de la salud manifestó lo siguiente en un video que grabó para sus redes sociales: “Desde que llegué me discriminaron por llegar con mi uniforme, pero quiero decirles que no me lo voy a quitar, porque estoy orgullosa de ser médico. No estoy con que se margine al personal de salud. Todos merecemos respeto”, precisó.

Además, señaló: “Hoy somos nosotros los que nos enfrentamos a esta situación sin saber qué nos va a pasar a nosotros o a nuestras familias al exponernos a esta enfermedad. No le daré gusto a la ignorancia de la gente que ni se cuida”.

Villegas también indicó para Caracol TV que la estuvieron apurando para que se retire del establecimiento: “Me dijeron: ‘Niña, ¿usted se va a ir o se demora mucho? Necesito que se vaya del supermercado porque la gente se está quejando pues usted está caminando por los pasillos’”.

La profesional de la salud enfatizó que ellos no salen a las calles con misma ropa con la que atienden a los pacientes infectados con COVID-19.

Asimismo, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, comentó para el citado medio: “Ellos son absolutamente indispensables. Con todos manejamos altas medidas de bioseguridad para protegernos. Ellos son nuestro recurso más valioso en este momento”.

Cabe indicar que el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que la cuarentena por el coronavirus se prolongará hasta el 27 de abril.