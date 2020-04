Juan Antonio Vera Carrizal, principal implicado en el ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, fue capturado este lunes por la mañana. El empresario enfrentará cargos por el delito de tentativa de feminicidio.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó esta noticia a través de sus redes sociales y precisó que los detalles de la operación para dar con el sospechoso serán revelados en las próximas horas.

“Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña. Más tarde, la Fiscalía General de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública darán más datos”, recalcó el mandatario local.

El detenido es exdiputado local del PRI y empresario gasolinero. Además, el presunto autor intelectual había sido denunciado por María Elena Ríos y su familia como la persona que ordenó la agresión con acido contra la joven saxofonista, acto cometido en septiembre del año pasado.

Cabe recordar que, tres meses después de la agresión, la fiscalía de dicha entidad federativa aprehendió y vinculó a proceso a Rubicel ‘N’ y Ponciano ‘N’, quienes cometieron el ataque contra la joven y son investigados por delitos vinculados a la violencia contra la mujer.

Los pasados 23 y 25 de diciembre, los autores materiales del ataque a María Elena Ríos fueron detenidos. (Foto: Infobae)

Asimismo, las autoridades habían ofrecido una recompensa de un millón de pesos por cualquier indicio verídico que lleve a la captura de Vera Carrizal. También se había emitido una ficha roja de la Interpol y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió congelar todas sus cuentas bancarias.

María Elena Ríos temía por su vida y la de su familia

Hace unas semanas, la saxofonista María Elena Ríos declaró en una entrevista que vivía con temor de lo que pueda pasarle a ella o a sus familiares, ya que Juan Antonio Vera Carrizal aún se encontraba en libertad.

“Tengo que aprender a olvidar, yo no puedo ni descansar porque sigo repitiendo la escena en mis sueños (…) esa sensación del ácido en mi cuerpo no se me va a quitar”, confesó la artista de 27 años.

Juan Antonio Vera Carrizal, acusado por María Elena Ríos como autor intelectual del ataque, sigue sin ser ubicado. (Foto: Periodismo Hoy)

La joven oaxaqueña también indicó que tuvo que reunir fuerzas para salir a contar su historia a los medios de comunicación para que otras mujeres aprendan de su caso y tengan el valor suficiente de hablar y denunciar a sus agresores.

“Me cuesta mucho ser valiente, pero lo tengo que hacer porque no puede existir este tipo de injusticias en México ni en ninguna parte del mundo”, recalcó la artista que tuvo que terminar su etapa de recuperación en Ciudad de México debido la falta de apoyo en su natal Oaxaca.

María Elena Ríos se encuentra en recuperación en la Ciudad de México. (Foto: Captura)

El ataque con ácido a María Elena Ríos

La terrible agresión ocurrió el 9 de septiembre cuando ella trabajaba gestionando viajes y arreglando trámites para renovar o sacar pasaporte. Aquella mañana, ella se iba a reunir con un hombre que había solicitado su ayuda para tramitar una visa.

El agresor llevaba consigo un balde con ácido que minutos después vaciaría encima de la saxofonista. Las cámaras de seguridad lograron captar el rostro del agresor, pero no fue hasta diciembre del año pasado cuando se logró detener a Rubicel ‘N’ y Ponciano ‘N’.

El caso del ataque con ácido a María Elena Ríos consternó a todo México, un país en el que los índices de violencia contra la mujer y feminicidios se incrementa cada año.