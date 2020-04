Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la enfermedad COVID-19 desde hace varias semanas. Según la Universidad Johns Hopkins, el país ya tiente 335 524 infectados hasta este domingo 5 de abril.

Cerca de 10 000 personas han fallecido a causa del nuevo coronavirus; sin embargo, más de 17 000 pacientes se han recuperado. Esa lista también está integrada por ciudadanos latinoamericanos que emigraron a EE. UU.

Tres latinos fueron entrevistados por Telemundo y confesaron sentirse aterrados por la enfermedad de COVID-19.

Un hombre identificado como Mateo dijo que se ha sentido bien en los últimos días. “Mucha gente no vive para contarlo, pero yo gracias Dios puedo contarlo”, expresó el hombre que estuvo en el Hospital de Chicago y que ahora cumple su aislamiento desde casa.

A Roberto, de 61 años, el coronavirus lo tomó por sorpresa. Advierte que vivió tres días de pesadilla y se vio muy mal; sin embargo, no tuvo que ser hospitalizado, según el reporte del medio citado.

“Yo suelo hacer muchos ejercicios, no sé si eso me ha ayudado. De verdad me siento muy afortunado”, precisó Roberto.

Por otra parte, un pastor en California se infectó junto a toda su familia (esposa e hijos). Los días fueron difíciles pero aseguró que siempre se mantuvieron juntos para superar el virus.

“Nuestra fe y seguridad puesta en Dios nos ayudó a recuperarnos”, dijo el pastor Alfonso Venalonzo.

Los consultados informaron que se mantendrán en cuarentena como se les pidió. Pese a los días adversos que tuvieron en plena enfermedad, coincidieron en que regresarán a sus rutinas con más ganas y amor a la vida.