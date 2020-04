El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó este lunes las “declaraciones racistas” de científicos que pretenden que África sea un “terreno de pruebas” para una vacuna contra la COVID-19.

“Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ex ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, en una rueda de prensa desde Ginebra.

"La herencia de la mentalidad colonial debe terminar", agregó, respondiendo a la pregunta de un periodista nigeriano.

El responsable no mencionó específicamente a qué científicos se refería, pero recientemente estalló una viva polémica en Francia y en África por una conversación que mantuvieron un investigador del Instituto francés de Investigación Médica (Inserm) y un jefe de servicio de un hospital de París en la cadena LCI.

En la secuencia, Camille Locht, director de investigación en el Inserm, en Lille (norte de Francia), estaba siendo interrogado acerca de los estudios realizados para encontrar una vacuna contra la COVID-19.

En el plató, Jean-Paul Mira, jefe de los servicios de medicina intensiva y reanimación del hospital Cochin de París le preguntó: “si puedo ser provocador, ¿acaso no deberíamos realizar este estudio en África, donde no hay mascarillas ni tratamiento ni reanimación, como se hizo en algunos estudios con el sida? [...] ¿Qué opina?”.

A lo que el científico le respondió: “Tiene usted razón [...] estamos pensando, de forma paralela, sobre un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia”.

Las declaraciones causaron tal controversia que ambos pidieron disculpas, y fueron condenadas por asociaciones y por el Ministerio francés de Relaciones Exteriores.

“Es vergonzoso y horrible escuchar a científicos haciendo ese tipo de declaraciones en el siglo XXI”, recalcó el director general de la OMS.