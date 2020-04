Maduro envía carta al pueblo norteamericano pidiendo detener la “locura” de Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta dirigida al pueblo de Estados Unidos proponiendo una reconciliación que permita “poner freno” a las “locuras” del presidente norteamericano Donald Trump, acusándolo de querer tapar su mala gestión frente al coronavirus.

A través del documento fechado el viernes 3 de abril, Maduro invocó a la unión de ambas naciones luego de denunciar el inicio de una persecución dirigida desde el Pentágono en su contra, la cual ha devenido en un “bloqueo naval” para asfixiar a su país so pretexto de la lucha anti narcotráfico.

“El Gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales, y basándose en las infamias bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico, sangriento y de duración indefinida”, señala Nicolás Maduro a través de la carta difundida en Twitter.

En este sentido, el presidente venezolano describió la operación como “una cortina de humo para ocultar el errático e improvisado manejo de la pandemia en Estados Unidos", añadiendo que el Departamento de Defensa de los EE.UU. ha demostrado que “Venezuela no es un país de tránsito primario de drogas, como sí son aliados de Washington como Colombia y Honduras”.

Ante esta mencionada falta de pruebas, el presidente Nicolás Maduro lanzó un llamamiento al pueblo de Estados Unidos para "poner freno a esta locura”, a fin de enfocar la atención de sus gobernantes en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

carta nicolas maduro estados unidos

“Les pido con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado, una vez más, a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa”, destacó el líder chavista. “No somos tan diferentes como nos quieren hacer creer con infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que los intereses particulares de minorías cegadas por la ambición no separen”.

Estados Unidos se ha convertido en la nación con mayor incidencia de coronavirus en el mundo. El último domingo alcanzó los 337.933 pacientes infectados y 9.653 muertos por COVID-19, de acuerdo al recuento extraoficial de la Universidad Johns Hopkins.