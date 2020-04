Cómo EE. UU. quedó atrás respecto a China en su respuesta para vencer al coronavirus

Inicio de “la negación”. El 21 de enero, Estados Unidos tuvo su primer informe de un nacional infectado con COVID-19. Era un hombre del estado de Washington que acababa de regresar de Wuhan, China. Después de dos semanas de atención médica, fue dado de alta.

Si bien los casos en Occidente aún eran esporádicos, las noticias estadounidenses informaron el desarrollo de la epidemia en China. La perspectiva de la población en ese momento era que el virus era algo muy distante, incluso algo totalmente extraño o que no afectaba la realidad del país norteamericano.

En este contexto, varios medios y políticos expresaron preocupación por China y lamentaron la ineficacia del gobierno chino para enfrentar el problema en ese entonces. Los videos de Internet que se decía que se “filtraban” de China eran videos bien crudos, del momento de una creciente epidemia, se destacaban la gran cantidad de muertes, la falta de atención hospitalaria, las altas tasas de mortalidad e incluso una visión crítica de la restricción movilidad que enfrentaban las personas en Wuhan y otras ciudades de Hubei.

China fue el primer país en luchar directamente contra la epidemia y, como tal, Occidente observó cualquier acción de salud pública tomada, con bastante crítica. China cometió varios errores al inicio que deberá evaluar y reevaluar varias veces en las próximas semanas, no obstante a penas se dio cuenta de la extensión de la pandemia emprendió una serie de medidas que por alguna razón pasaban desapercibidas para este lado del mundo.

No fue sino hasta el 30 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia como una emergencia de salud pública con alcance internacional, que la administración Trump comenzó a considerar significativamente el tema en la agenda. Un día después de la declaración de la OMS, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Declaró el caso como una emergencia de salud pública. Dado esto, como una medida más dirigida a evitar la llegada del COVID-19 que a prepararse para su llegada, el gobierno tomó su medida más sin precedentes en más de 50 años, con una cuarentena obligatoria para todos los estadounidenses que regresaban de la provincia de Hubei y restricciones de entrada para cualquier extranjero que haya estado en China en las últimas dos semanas. Desafortunadamente, pocos en la administración Trump percibieron ese momento como una oportunidad de oro para una preparación drástica ante el virus. Las medidas muy criticadas que China tomó fueron observadas y criticadas, pero aún no valoradas como una oportunidad para que Occidente y Estados Unidos se preparen oportunamente

En febrero: la ira

A medida que avanzaba el mes de febrero, los casos reportados se extendieron a otros países, no solo a las naciones vecinas de China como Corea del Sur, sino también a otros más cercanos a la psique norteamericana, como Italia, España, Francia, Reino Unido, Irán, entre otras naciones Si bien se extendieron las restricciones de entrada para los extranjeros de estos lugares, el aumento de casos en cada Estado no estuvo acompañado por ninguna medida federal más específica con respecto a la inmovilidad o el aislamiento social. Entonces, incluso en fechas tardías como el 11 de febrero, Trump declaró con exceso de confianza disfrazado de optimismo: “el calor, en general, mata este tipo de virus” y “en abril, cuando se caliente [aquí] un poco [el virus] milagrosamente se irá”.

Por su parte, los medios, relativamente tranquilos atrás, comenzaron a preocuparse significativamente por la posibilidad real de una propagación masiva e incontrolada del virus en los Estados Unidos. En este contexto, el 24 de febrero, la administración Trump hizo una solicitud de USD 2.5 mil millones al Congreso, como un fondo de emergencia para luchar contra la entonces epidemia.

Al mismo tiempo, las cifras del otro lado del mundo empezaban a ser alentadoras. Las medidas que alguna vez se consideraron extremas en China estaban comenzando a dar buenos resultados y fueron elogiadas por la Organización Mundial de la Salud.[3] El pico de contagio del 4 de febrero (3887), después de algunos altibajos, había disminuido considerablemente y a mediados de mes, la tendencia decreciente era clara. Los medios estadounidenses informaron esta notable mejora.

Sin embargo, todavía expresaron dudas y críticas con respecto a las restricciones de movilidad, especialmente en la provincia de Hubei, donde la cuarentena obligatoria había provocado el cierre del tráfico entre las ciudades y el aislamiento de la población en sus casas. La clasificación del grado de alerta en cada ciudad de Hubei, incluso con la gran mayoría de zonas en rojo, también fue objeto de críticas e información falsa de que el gobierno chino estaba minimizando la expansión real del coronavirus. Una segunda ola de videos inundó las redes para supuestamente demostrar esto. Sin embargo, la gran mayoría de estos videos resultaron descontextualizados o notablemente desactualizados.

Si bien las mejoras en China fueron evidentes debido a la fuerte disminución de los casos recientemente confirmados y la tasa creciente de recuperaciones después del tratamiento, el presidente Trump aún mantuvo su retórica de minimizar el asunto, criticando enérgicamente y con enojo a los medios por mostrar la epidemia de COVID-19 como la peor epidemia posible, y calificando a los medios de comunicación como irresponsables, causando pánico financiero injustificado. Incluso cerca de fin de mes, Trump declaró que “el coronavirus está muy bajo control en los Estados Unidos”, al tiempo que atribuyó erróneamente la existencia nula de muertes de COVID-19 en los Estados Unidos como evidencia de bajo riesgo de esta epidemia.

Resultaban entonces irónico que el país líder aún líder en ciencia y tecnología no tenía líderes que efectivamente hicieran caso a los avisos de varios médicos y científicos de lo complicado de la situación por venir. Los últimos días de febrero no fueron mejores en este sentido. Un criticado Mike Pence recibió el encargo de liderar la estrategia de respuesta nacional contra COVID-19,4, mientras que el presidente Trump cerró el mes comenzando a reconocer el problema del coronavirus en su retórica. Sin embargo, Trump incluso así minimizó a la prensa, a la que había acusado de estar en “modo de histeria” ya que habían estado exagerando el problema; evadió toda responsabilidad, culpó al Partido Demócrata por politizar el tema y declaró explícitamente: "Los demócratas están politizando el coronavirus, y este es su nuevo engaño”. Mientras tanto, el 27 de febrero, el Dow Jones, el S&P 500 y el NASDAQ-100 durante una de las peores semanas de negociación desde la crisis financiera una década antes.[5]

En marzo: la negociación

Después de más de una semana de negociaciones, el 4 de marzo, el Congreso de los Estados Unidos acordó liberar USD 8,3 mil millones como financiamiento para la lucha contra COVID-19, de los cuales más del 35% se distribuirían para investigación, diagnóstico y desarrollo de vacunas, y más del 25% como fondo para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (incluidos $ 950 millones destinados a apoyar a las agencias de salud estatales y locales). El 6 de marzo, con la firma de Trump, el acuerdo se aprobó como ley. Sin embargo, para el 9 de marzo, todos los índices de Wall Street cayeron más del 7%, y otros mercados extranjeros también reportaron importantes contracciones, provocando la peor caída desde la crisis financiera de 2008.

Después de un mes de pocas acciones previsibles, la segunda semana de marzo finalmente marcó un punto de cambio en las acciones, así como en la retórica del presidente sobre el coronavirus. A medida que los casos infectados comenzaron a duplicarse en menos de 24 horas en algunos estados, los funcionarios comenzaron a declarar estados internos de emergencia. Para entonces, el número de infecciones había aumentado exponencialmente y ya excedía las 1,000 personas. Ante esto, varias instituciones, como colegios y universidades, anunciaron su pase a clases totalmente virtuales. A su vez, las tiendas gradualmente recibieron el requisito de limitar la afluencia del público. En general, las medidas fueron tomadas por sorpresa por la población de los Estados más afectados que, hasta ese momento, ignoraban la dimensión real del problema. A pesar de esto, la respuesta de la población durante esta segunda semana de marzo aún fue bastante laxa, en gran parte debido a que varias medidas tomadas por cada Estado no eran obligatorias y a la ausencia de un discurso a nivel federal según las circunstancias.

El 11 de marzo, solo unas horas después de que la Organización Mundial de la Salud reclasificara la situación como una pandemia,[6] Trump se dirigió sorprendentemente a la nación al anunciar, entre otras medidas: la suspensión de todos los vuelos desde Europa a los Estados Unidos, el aplazamiento de los pagos de impuestos desde su fecha límite inicial (15 de abril), y una solicitud al Congreso de apoyo financiero a los trabajadores en cuarentena que son cuidadores o están enfermos. A pesar del anuncio de la Reserva Federal de inyectar USD 1,5 billones en la economía, la reacción de los mercados no fue la mejor, y los futuros del índice bursátil cayeron significativamente durante el discurso. No solo eso, al día siguiente, el índice Dow Jones cayó un 10%, su caída más marcada desde 1987. Días después, y después de largas negociaciones entre el Presidente de la Cámara y el Secretario del Tesoro, el 14 de marzo la Cámara de Representantes favoreció la ley de respuesta para las familias ante el coronavirus, que garantizaba la provisión de pruebas gratuitas, pagos de emergencia por paros laborales debido a enfermedades y otras medidas destinadas a enfrentar la crisis ahora “inevitable” y estabilizar los mercados bursátiles altamente movidos. Sin embargo, el 16 de marzo, todos los índices de Wall Street cayeron más del 12%.

Para la tercera semana de marzo, la situación comenzó a abrirse a medida que la restricción de la movilidad y las cuarentenas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco comenzaron a surtir efecto debido al aumento de infecciones, que en una semana superó las marcas. de 5,000, 10,000 y 20,000 casos confirmados respectivamente, en solo unos días de diferencias.[7] Ante las dudas del gobierno sobre la realización de cuarentenas estrictas en las principales ciudades focales, la respuesta de la población en estas ciudades que se encontraban bajo aislamiento comenzó a ser más común y consciente. Trump luego declaró, quizás algo sarcásticamente y tristemente, para la historia: "Estados Unidos apoyará poderosamente a aquellas industrias [...] que están particularmente afectadas por el virus" chino "(!). ¡Seremos más fuertes que nunca! y "Sentí que era una pandemia mucho antes de que se llamara pandemia". Los medios, a su vez, mostraron gran preocupación y crítica a las inconsistencias intertemporales en las decisiones, el discurso de la administración Trump y la falta de un liderazgo efectivo ante la crisis.

Lo que puede estar más allá: Depresión y Aceptación

Lo que sucede a partir de ahora sigue siendo una cuestión de especulación, derivada del grado de expansión que el virus puede propagar y las respuestas de los gobiernos a esto. Al final del mes de marzo, el número de infectados en los EE. UU. superará los 100,000 casos, siendo indiscutiblemente el país con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 en el mundo, y las medidas de aislamiento social o inmovilidad aún son relativamente débiles o tardías, no solo con respecto a las tomadas hace más de un mes y medio en China , pero con respecto a los recientemente tomados por otras naciones en las Américas (como Perú, mencionado brevemente como ejemplo por el presidente Trump en uno de sus discursos más recientes). Debido a problemas políticos y culturales, la restricción necesaria de la movilidad no ocurre con fuerza y, de ser así, ocurre bastante tarde, lo que, según varios médicos y economistas, causará altos costos para la salud pública y la economía de la nación (y con ello el mundo) en las próximas semanas y meses. Esto ha llevado a muchos analistas a preocuparse por la gran posibilidad de una próxima recesión.

La actual pandemia de COVID-19 ha sido uno de esos eventos que ha demostrado más que nada las debilidades de nuestras naciones. Con respecto a los EE. UU., la nación que una vez fue fuerte y que fue capaz de superar varias guerras y liderar el mundo durante varias décadas, hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos, no solo por la pandemia, sino también por sus propias inconsistencias en la administración actual, que perdió una oportunidad de oro para prepararse y tomar medidas más severas contra COVID-19 en un momento anterior. Aunque algunos comentan que el contexto puede marcar un punto de quiebre en el liderazgo geopolítico mundial, la verdad es que si bien China ha enviado apoyo médico y voluntario a Italia y otras naciones en crisis,[8] y viene haciendo una revisión extensiva y correcciones de todos los mecanismos y acciones institucionales que pudieron haber no sido los óptimos al inicio de su lucha contra la pandemia, Estados Unidos se ha sumido en el aislamiento en su propia crisis de salud pública, que todavía no da señales claras de superar en el futuro cercano. Y si lo hace, probablemente todavía tendrá que enfrentar una crisis económica que también dará mucho de qué hablar en el futuro. En este sentido, los EE. UU. (y el mundo entero de hecho) se enfrenta actualmente a un escenario con implicaciones que pueden ser no solo comparables con la del 11 de septiembre o la crisis financiera de 2008-2009, sino con la de la Segunda Guerra Mundial en cierta medida.

En tiempos tan difíciles, es una pena que el pueblo estadounidense no tenga un liderazgo fuerte y congruente de su Presidente, tan distinto de lo que solía tener el país en décadas y administraciones anteriores, cuando a pesar de todo tipo de críticas, EE.UU. no solo logró enfrentar y superar todo tipo de crisis, pero también ejerció su liderazgo y resultados exitosos como un ejemplo para el mundo. Quizás, en el contexto de una crisis en la que la humanidad carece de un liderazgo claro, deberíamos aceptar que se acaba de abrir una puerta para un nuevo intercambio entre China y los Estados Unidos, al menos en términos de cooperación internacional e influencia global.[10] Y quizás este comparativo entre estas dos naciones, nos sea más que un claro ejemplo del contraste de cómo dos mundos han reaccionado y obtenido resultados frente al COVID-19, un caso en el cual Occidente no ha podido servir de ejemplo, y todo lo contrario ha salido más desfavorecido. Solo el tiempo lo dirá.