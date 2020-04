En Reino Unido, dos trabajadores de la prisión de Pentonville fallecieron tras contagiarse del coronavirus. El hecho sucedió en Londres.

El deceso de ambas víctimas las dio a conocer la Asociación de Oficiales de Prisiones. Ellos fueron identificados como Bovil Peter y Patrick Beckford, quienes eran trabajadores de apoyo en el centro penitenciario. Ambos tenían más de 60 años.

El presidente de la Asociación de Oficiales de Prisiones, Mark Fairhurst, manifestó: “Mis condolencias y oraciones están con ellos en esta trágica muerte que es muy preocupante”.

Según informó Daily Mirror, los trabajadores de la cárcel les rindieron homenaje a las víctimas con un minuto de silencio.

Más de 700 muertes en Reino Unido en las últimas 24 horas

Asimismo, Reino Unido informó que hubo 708 personas que murieron por el COVID-19 en las últimas 24 horas.

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento británico de Salud y Asistencia Social precisó que “la capacidad de hacer pruebas para atención hospitalaria en Inglaterra es actualmente de 12 799 pruebas por día”.

Por otro lado, la novia del primer ministro de Reino Unido, Carrie Symonds, indicó que tiene COVID-19. “He pasado la semana pasada en la cama con los síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme la prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando”, detalló a través de Twitter.

“Estar embarazada y tener COVID-19 es obviamente preocupante. Para otras mujeres gestantes les digo que lean y sigan la guía más actualizada que yo encontré muy tranquilizadora”, añadió.

Boris Johnson instó a la población de Reino Unido a cumplir las regulaciones para que no puedan contagiarse de coronavirus.