Una enfermera de Texas (Estados Unidos) contagiada con el nuevo coronavirus relata en un video la complicada experiencia que le toca atravesar con la enfermedad, en un intento por advertir a la población de la seriedad del problema e invitarlos a tomar las medidas de prevención correspondientes.

Shareka Williams venía trabajando en el Centro de Rehabilitación y Curación de Gallatin, un hogar de ancianos donde se han registrado casos de infecciones e incluso muertes por el COVID-19, según relata el canal WZTV de Estados Unidos. La mujer grabó un video y lo difundió en su cuenta de Facebook para graficar la sensación de tener el coronavirus en el organismo.

“Discúlpenme, duele respirar”, dijo al inicio del material, visiblemente fastidiada. “Solo quiero decirte, no tomen esto como una broma. Esto no es una broma. No puedes ver a tu familia, apenas puedes hablar, tratar de hacer todo lo que puedas para mantenerte cuerdo”, indicó.

La enfermera, quien mencionó estar alejada de sus hijos, insistió en la necesidad de que las personas se queden en casa al tiempo que describió el grado del dolor que siente.

“Nunca he sentido un balazo, pero esto es probablemente peor que un balazo. Duele, y duele como el demonio”, asegura. “Apenas puedes comer, o caminar, o respirar, porque duele demasiado”, manifestó.

“Sé que Dios no ha acabado conmigo, hay mucho trabajo por hacer. Tengo gente que depende de mí ahora”, expresó.

Finalmente, la mujer recordó a las personas la necesidad de prevenirse. “No esperen hasta que sea muy tarde. No esperen a que los afecte”, sentenció.

Estados Unidos ha sobrepasado los 311 000 infectados y las 8400 muertes por el nuevo coronavirus. El presidente de dicho país, Donald Trump, anunció que “moverá cielo y tierra para cuidar a sus ciudadanos”.