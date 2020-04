Los nuevos síntomas del coronavirus han llevado al mandatario de Corea del Sur a implementar novedosas técnicas para detectar la enfermedad a tiempo y evitar el contagio.

Sin tener la necesidad de tomar la temperatura, las tropas militares desplegadas en puntos estratégicos de la ciudad utilizan el vinagre para que las personas lo huelan. En caso de detectar el olor, se les permite seguir con su camino; sin embargo, de ser otro el resultado se les pide ir a las zonas de aislamiento.

Esto se debe a que, según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus tendría nuevos síntomas y uno de ellos sería la anosmia o pérdida del olfato.

“El principal síntoma para un 30 % de los pacientes con casos leves es la pérdida del olfato (o anosmia), según estudios recientes, y 66 % de los pacientes con COVID-19 sufren de anosmia”, señalaron las autoridades de la OMS.

El médico Alain Corré, otorrinolaringólogo del Hospital de Rosthchild de Paris, manifestó que hicieron la prueba a unos 60 pacientes, y casi el 90 % de ellos refirió presentar anosmia.

“En el contexto actual, si usted tiene anosmia sin congestión nasal, es que es positivo al COVID-19, no vale la pena ni pasar el test. Hay que aislarse para no contagiar a los demás, pero el síntoma en sí no es grave”, según declaraciones del doctor Corré para la agencia de noticias AFP.

Según explicó NewsWeek, los militares vienen realizando este procedimiento desde el viernes pasado y que todo implemento utilizado, en este caso hisopos, son automáticamente descartados para evitar algún tipo de contagio.