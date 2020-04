Luis Pazos, analista político mexicano, reconoció vía Twitter las acciones llevadas a cabo por Checoslovaquia frente a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no tomó en cuenta que el mencionado país había dejado de existir en la década de los noventa.

“En Checoslovaquia y Corea del Sur, países que mejor han controlado la pandemia del coronavirus, le piden a la población que use en la calle mascarilla, en México autoridades dicen que dan ‘una falsa seguridad’ y minimizan su uso”, escribió.

Pazos, quien destaca su autoría en libros como Desigualdad y distribución de la riqueza, compartió esta opinión el último sábado 4 de abril. Ante estas afirmaciones, el también economista recibió duras críticas de parte de los usuarios de la mencionada red social.

Y es que Checoslovaquia tuvo un periodo de existencia entre 1918 y 1992. El Estado se disolvió luego de la separación de las naciones checa y eslovaca. Ambos formaron República Checa y Eslovaquia por separado, los cuales se ubican el parte central de Europa.

Luis Pazos afirma que desaparecido Checoslovaquia enfrenta al COVID-19 mejor que México.

Luis Pazos critica a AMLO por acciones frente al coronavirus

Por otro lado, la crítica de Pazos hacía referencia a las medidas adoptadas por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus. México es el sexto país más afectado por el coronavirus, según el reporte dela Organización Mundial de la Salud.

En su reporte al 5 de abril de este año, indican que hay 302 nuevos casos de contagios y otras 52 muertes. Hasta el momento, el Ejecutivo ha informado 1890 contagios y 79 defunciones. Asimismo, se descartaron a 9467 pacientes.

Por esta razón, las autoridades sanitarias han reiterado a la población que deben mantenerse en casa. Asimismo, iniciaron una campaña para evitar los contactos directos con otras personas. Sin embargo, no se han tomado medias como los toques de queda.

Luis Pazos responde por error sobre Checoslovaquia

El analista Político salió a responder hoy por la inexactitud de su comentario. Luis Pazos agradeció a quienes le informaron de la situación y pasó a dejar un nuevo comentario de crítica hacia el presidente AMLO, también relacionado con la Historia.

“Gracias a quienes me dijeron que no es Checoslovaquia sino República Checa. Mayoría de ellos se “rasgaron las vestiduras” y me insultaron, lo curioso es que ninguno le ha hecho el favor al presidente de corregirle los errores en citas históricas, de fechas y de palabras”, escribió.