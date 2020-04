Coronavirus en Uruguay: niña quiere donar sus ahorros “para que se vaya el virus”

El coronavirus y el confinamiento, que han acatado decenas de países, hicieron que los niños dejen de asistir a las escuelas y, por lo tanto, reciban la información sobre el COVID-19 desde sus casas. Tras ver la situación de la pandemia, una niña de tan solo ochos años en Uruguay decidió donar todos sus ahorros para ayudar a frenar el virus.

Su hermana mayor utilizó su cuenta de Twitter para hacer llegar la carta que la pequeña Victoria había escrito al presidente Luis Lacalle Pou. Ella había juntado una pequeña cantidad de dinero que sus padres le daban por cumplir con sus deberes y dijo que quería donarlos “para ayudar a que el virus se vaya”.

“Hola, señor presidente Luis, en estos días he estudiado las tablas y he hecho muchas cuentas, por cada tabla bien aprendida me ganaba $5, y por las cuentas, $2. Junté muchas monedas y quiero regalárselas para ayudar a que el virus se vaya. Quiero ayudar”, se lee en el texto escrito por la menor.

Hola Verónica! Gracias por hacerme llegar este mensaje. Que buen gesto y aporte de Victoria. Que lindo que tan joven ya quiera aportar a la sociedad. Decile que nos genera mucho orgullo. Me gustaría poder hablar con ella. https://t.co/GD4WczhGki — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 5, 2020

Al ver el gran gesto de solidaridad de Victoria, el presidente de la República Oriental del Uruguay contestó la petición. “¡Hola, Verónica! Gracias por hacerme llegar este mensaje. Qué buen gesto y aporte de Victoria. Qué lindo que tan joven ya quiera aportar a la sociedad. Dile que nos genera mucho orgullo. Me gustaría poder hablar con ella”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Según información que brindó el Gobierno la noche del viernes, desde el 13 de marzo, fecha en que se registró el primer caso de COVID-19 en el país, se han realizado 4786 pruebas, de las cuales 386 resultaron positivas. La cifra de fallecidos asciende a 5 en Uruguay.