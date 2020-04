En una medida sin precedentes en América Latina, el Gobierno de la Ciudad de México está entregando un kit sanitario y uno de alimentos a las personas que llamaron a los servicios de salud bajo sospecha de estar infectados de coronavirus.

PUEDES VER Gobierno de México capacitará a personal médico para atender casos de coronavirus [VIDEO]

Las autoridades revelaron que estos pacientes están siendo monitoreados y que el criterio en la distribución de los kits se basa en la sintomatología más que en la pobreza del beneficiado.

Los kits médicos se distribuyen de acuerdo con un convenio entre las autoridades de la Ciudad de México (capital) con el Instituto Mexicano de Seguro Social (el Essalud mexicano). La novedad radica en que además de los alimentos básicos, el kit médico incluye un termómetro, 28 mascarillas, gel antibacterial, jabón antiséptico, paracetamol para catorce días y un compendio de instrucciones para cuidar al paciente y sus familiares

PUEDES VER AMLO presenta estrategia de reconversión de recursos humanos ante brote de COVID-19 en México

Los kits sanitarios y de alimentos son entregados por brigadistas directamente en el domicilio de los sospechos de ser portadores de virus. El servicio incluye aquellos ciudadanos que, sin haber sido evaluados con pruebas de laboratorio, han sido identificados por las autoridades por su alto riesgo de contagio vía una evaluación telefónica. Los afi liados al IMSS reciben ambos kids de esta institución, mientras que los no afi liados los reciben del propio Gobierno capitalino.

Evitar contacto

Según Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el plan es que las personas sospechosas eviten el contacto con otras personas.

PUEDES VER Una mujer de 29 años es la primera víctima mortal de COVID-19 en Sonora

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México declaró que su administración entregará 5.000 kits médicos ante la contingencia sanitaria que actualmente registró 993 personas contagiadas y más de 20 decesos en México. Mientras tanto, seguirá la limitante de pruebas para las personas que no tengan alguna enfermedad crónica, no sean de la tercera edad o no hayan tenido contacto con alguien que llegó del exterior del país.

Como se sabe, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha ido duramente cuestionado por su medidas para enfrentar la pandemia. El último jueves insistió en que la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus será “pasajera” porque los mexicanos son “un pueblo trabajador”.

El pasado lunes, el Consejo General de Salubridad, la máxima autoridad sanitaria de México, decidió extender hasta el 30 de abril la suspensión de las actividades públicas, privadas y sociales, para mitigar la expansión del coronavirus.