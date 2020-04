Colombia: anciano sufre por vivir dentro de un auto en plena expansión del coronavirus [VIDEO]

En la ciudad de Cali, Colombia, un anciano de 76 años perdió su casa y ahora vive en un carro, por lo que se encuentra pasando la cuarentena en su vehículo debido a la pandemia del coronavirus.

El hombre, identificado como Gilberto Antonio Pineda, es conocido en el barrio Floralia por sus vecinos por cómo vive.

PUEDES VER: Médico de Colombia vio morir por videollamada a su padre con síntomas de coronavirus

En una entrevista para Caracol TV, el hombre señaló: “Debo un arriendo en El Hormiguero y allá tengo mis cosas. Hasta el momento no he podido traer eso. Aquí hago de todo: como, me baño, me afeito y todo eso. También mando a lavar la ropa”.

Además, el anciano de 76 años contó que no duerme tan bien. “Me levanto más o menos a las cinco de la mañana, prendo mi fogón, hago mi café, el almuerzo y, de ahí, como”, afirmó.

Un vecino de la zona, que fue contactado por el citado medio e identificado como Alexánder Ceballos, indicó que en estos días de cuarentena por el COVID-19 han ayudado al adulto mayor con víveres.

Asimismo, los vecinos señalaron que las autoridades deben hacerse cargo del problema del adulto mayor para que pueda vivir en una buena vivienda y así no se infecte con la enfermedad.

Iván Duque señala que la economía no puede parar

Cabe indicar que el presidente colombiano, Iván Duque, aseveró que la economía en su país no puede parar a pesar de la pandemia del coronavirus.

El mandatario de Colombia afirmó que existe una agenda económica que tiene la intención de “preservar las condiciones de vida de las familias más vulnerables de nuestro país”. Además, aseguró que “es una de las tareas más exigentes y tenemos que entender que quizás, desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo no tenía una crisis de esta envergadura”.