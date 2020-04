En Brasil, John Gabbardo dos Reis, quien se desempeña como secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, señaló que es inevitable que la población tenga contacto con el coronavirus.

Además, Gabbardo aseveró que cerca del 86% de la población ni siquiera sentirá los síntomas del COVID-19, debido a que eso dependerá a la edad y el sistema inmunológico de cada persona; mientras que consideró que el 14% necesitará asistencia médica.

“¿Yo ya tuve? Estoy inmunizado. Me pongo en contacto con otro, no transmito. Sucederá lentamente. El flujo solo se reduce cuando la mitad de las personas ya están inmunizada. Imagínate si nos pusiéramos una máscara y viviéramos en una burbuja, no tendríamos el virus”, indicó la autoridad.

Asimismo, el secretario ejecutivo del Ministerio de Salud subrayó que “esto dejará de existir cuando tengamos la vacuna”. El hombre detalló que se intenta que esta transmisión ocurra lentamente para que puedan lidiar con este virus.

Jair Bolsonaro y su ministro de Salud en disputa

Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, por lo que no descartó separarlo del cargo.

Y es que Luiz Henrique Mandetta ha planteado el aislamiento social como medida para frenar el avance del coronavirus. “Él sabe que estamos provocándonos hace un tiempo. No pretendo despedirlo en medio de la guerra. Está en medio de una situación de combate, si él sale bien no hay problemas; pero ningún ministro es indispensable”, manifestó para la radio Jovem Pam.

Incluso, el mandatario de Brasil indicó: “Debería escuchar más al presidente. Quiere hacer mucho de su voluntad”.